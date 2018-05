1200 Jahre Kehlen - der Festabend steht

Auf die Feierlichkeiten zu „1200 Jahre Kehlen“ hat Bürgermeisterin Elisabeth Kugel unter „Bekanntgaben“ am Mittwoch am Ende der Gemeinderatssitzung hingewiesen. Der Festabend ist auf Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Verena in Kehlen terminiert. Kugel wird die Gäste begrüßen, ehe Dr. Marco Veronesi eine historische Einordnung des Jubiläums vornimmt. Der Historiker von der Universität Tübingen spricht über „1200 Jahre Kehlen“.

In die jüngere Vergangenheit entführt danach die Präsentation von Josef Schwarz, betitelt „Bilderreise durch die Geschichte von Kehlen“.

Mit der musikalischen Umrahmung ist ein Ensemble der Musikkapelle Kehlen betraut. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem Sektempfang mit Fingerfood ein.

Damit aber nicht genug: Am Sonntag ist ein ökumenischer Gottesdienst dem 1200-Jahr-Jubiläum gewidmet, der in der Verena-Kirche stattfindet. Angedacht ist ferner ein Jubiläumsumzug unter dem Motto „1200 Jahre Kehlen“, der im Rahmen des Musikfests am Sonntagnachmittag seinen Platz hätte. Die Besprechungen hierzu seien „noch nicht abschließend gelaufen“, hieß es dazu von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in der Gemeinderatssitzung.