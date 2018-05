1200 Jahre Kehlen – das ist einen Jubelumzug wert

Nun ist es in trockenen Tüchern: Das Jubiläum zu 1200 Jahren Kehlen (eigentlich bereits 2017 anstehend) kann mit dem erhofften Ablauf am Wochenende vom 15. bis 17. Juni gefeiert werden – teils in Verbindung mit dem Musikfest. Bereits hingewiesen hatte die Schwäbische Zeitung auf den Festabend am Freitag, 15. Juni, im Gemeindehaus St. Verena und auf den ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Kirche. Festgezurrt ist jetzt auch, dass der traditionelle Umzug am Musikfest in diesem Jahr unter dem Motto „1200 Jahre Kehlen“ steht. Dahinter hatte noch ein Fragezeichen gestanden, da die Festivitäten des Musikvereins mit Auflagen versehen sind - wegen des Brandschutzes im Zeltanbau.

Um den nämlich geht es – hatte sich doch herausgestellt, dass es für diese wichtige Kehlener „Location“ nicht die erforderliche Baugenehmigung gibt. Was damit zusammenhängen könnte, dass zunächst der Status unklar war: Handelt es sich um ein Zelt oder einen Anbau? Je nachdem sind die Vorgaben unterschiedlich, doch stellte das Landratsamt klar: Die einstufung „fliegende Bauten/Zelt“ passt nicht.

Und auf einen Anbau kamen dann, um eine Genehmigung zu erhalten, natürlich die aktuellen Erfordernisse des Brandschutzes zu. Bauamtsleiter Elmar Skurka – seit 2017 wieder in Meckenbeuren und daher neu damit befasst – berichtet, dass die Gemeinde in diesem Frühjahr in die Prüfung eingestiegen sei, was das Brandschutzkonzept angeht.

Denn momentaner Sachstand ist: Der Anbau hinter der Karl-Brugger-Halle besitzt keine gültige Genehmigung, er darf nicht genutzt werden. Mit einer Ausnahme, die tatsächlich auf ein Mal begrenzt sein soll: „Wir müssen Auflagen erfüllen“, berichtet Elmar Skurka, sodass dem Musikfest Mitte Juni nichts im Weg steht.

Dazu gehört unter anderem, dass die Fluchtwege eine Beleuchtung erhalten und dass eine Sicherheits-Brandwache gestellt wird.

Wandertage entfallen 2018

Was der Musikverein organisiert, wie dessen Vorsitzender Otto Zehrer auf SZ-Anfrage bestätigt. „Es ist machbar“, sagt Zehrer und lobt die Gemeinde für „ein gutes Übereinkommen“. Dank dessen lässt sich das Musikfestprogramm ohne Abstriche planen – also mit Auftakt am Samstagabend, mit dem Sonntag in gewohnter Manier (inklusive Festumzug, siehe Kasten) und mit dem Feierabendhock am Montagabend.

Doch nicht nur mit dem Musikverein gab es rege Kontakte. „Wir haben die Vereine mit ins Boot geholt“, bekräftigt Skurka seitens der Gemeinde den Willen zur Kooperation, um auch anderen Betroffenen Lösungen anbieten zu können.

Nutzt doch nicht nur der Musikverein den Zeltanbau: Zudem betroffen sind die Wandertage der Wanderfreunde Schussental, die Tauschbörse des Nabu, das Jugendfußballturnier des SVK (als Essensraum) und die „Volle-Kanne-Party“ der Landjugend.

Laufen für die drei letzteren Alternativ-Planungen, so steht bereits fest, dass die Wandertage 2018 ausfallen. „Wir hatten gar keinen Wandertag angemeldet“, sagt Leonhard Rist im Wissen um die Unsicherheit rund um den Zeltanbau. „Wir warten, wie es weitergeht“, mehr kann der Vorsitzende derzeit nicht sagen.

Die Gemeinde wird das Thema also auch nach dem Musikfest noch vollauf beschäftigen. Letztlich wird der Gemeinderat zu entscheiden haben, in welche Richtung es gehen soll – und zu welchen Kosten.

BLICK:

Das Festprogramm:

Die Feierlichkeiten zu „1200 Jahre Kehlen“ waren im Vorjahr verschoben worden. Erst im Jahreslauf 2017 hatte sich nach dem Gutachten des emeritierten Sprachwissenschaftlers Professor Sonderegger ergeben, dass Kehlen als „Kelinga“ in der Urkunde von 817 erwähnt ist.

Dreierlei ist nun vorgesehen: Der Festabend beginnt am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr im Gemeindehaus St. Verena. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel begrüßt, danach sorgt Dr. Marco Veronesi für die historische Einordnung des Jubiläums. Der Historiker von der Universität Tübingen spricht über „1200 Jahre Kehlen“. Der 46-jährige Wirtschafts- und Sozialhistoriker wurde 2015 in Ravensburg mit dem silbernen Humpishund ausgezeichnet – für seine Dissertation „Oberdeutsche Kaufleute in Genua, 1350-1490“.

In die jüngere Vergangenheit entführt dann Josef Schwarz mit der „Bilderreise durch die Geschichte Kehlens“. Mit der musikalischen Umrahmung ist ein Ensemble der Kehlener Kapelle betraut. Im Anschluss lädt die Gemeinde zum Sektempfang.

Teil II: Ein ökumenischer Gottesdienst ist am Sonntag in St. Verena dem Jubiläum gewidmet.

Teil III: Aus dem Musikfest-Umzug am Sonntagnachmittag wird ein Jubiläumsumzug anlässlich „1200 Jahre Kehlen“. Wie Mit-Organisator Franz Assfalg erklärt, werden eigens Festwägen zu diesem Motto neu aufgebaut – etwa mit der alten Kirche. Ein Mehr an Gruppen wird den Umzug 2018 attraktiver machen.