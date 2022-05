111 000 Kilometer und dieses Jahr noch mehr? Meckenbeurer Stadtradler legen die Latte hoch

Sie werden immer mehr: 13 der 23 Kommunen im Bodenseekreis nehmen in diesem Jahr an dem vom Klima-Bündnis ausgelobten Stadtradeln teil. Nicht fehlen darf mit Meckenbeuren das „Urgestein“ dieser Aktion in der Region. Bereits zum elften Mal treten Frauen und Männer aus der Schussengemeinde in der Pedale, um einen Beitrag zum Klimasschutz zu leisten.

Unter elf Aspekten beleuchtet die SZ das Thema:

Wann?

In Meckenbeuren wie im gesamten Bodenseekreis sind es drei Stadtradel-Wochen vom Ende der Pfingstferien (18. Juni) bis 8. Juli.

Wer?

Mitmachen können alle Bürger, die in der teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wie?

Die kostenlose Registrierung ist unter www.stadtradeln.de/radlerbereich möglich. Interessierte können einem vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes gründen.

„Teamlos“ radeln geht nicht, „denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit“, bekräftigt Projektkoordinatorin Annette Beck. Wer will, darf sich gerne dem „Offenen Team“ anschließen, das es in jeder Kommune gibt.

Was?

Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten – also auch Pedelecs bis 250 Watt.

„Meckenbeuren ist dieses Jahr zum 11. Mal dabei“, lädt die Ordnungsamtsleiterin und Projektkoordinatorin Annette Beck ein. „Ob auf dem Rennrad, Mountainbike oder E-Bike, alleine oder in der Gruppe, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – jeder Radkilometer zählt“, sagt sie.

In den Vorjahren sei eine stete Steigerung zu beobachten gewesen – auf zuletzt 111 607 Kilometer, die von 496 Teilnehmenden erradelt wurden. „Diesen Trend wollen wir fortsetzen“, spornt Beck zum Mitmachen an.

Die meisten Kilometer hatte 2021 Ralf Nunnenmacher vom Musikverein Kehlen beigesteuert – er kam auf stolze 1608,4 km.

In den ersten Landkreisen startet das Stadtradeln bereits dieser Tage. Im Bodenseekreis bildet die Sternfahrt am 18. Juni den Auftakt. (Foto: RadKULTUR Baden-Württemberg)

Auch die Bürgermeisterin trägt Verantwortung für die Umwelt

Klar ist für Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, dass sie wieder mitmacht, offen aber noch in welchen Team. Wechselt sie in den drei Wochen doch den Status: Zum 30. Juni scheidet die 50-Jährige bekanntlich aus dem Amt aus.

Die Aktion sieht sie als als „tolle Motivation, um sich für Bewegung bewusst Zeit zu nehmen und sich mit den Vorteilen des Radfahrens auseinanderzusetzen. Die frische Luft in unserer schönen Natur tut einfach gut“, freut sie sich und vergisst den Klimaschutz-Aspekt nicht, denn: „Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt.“

Allein in Meckenbeuren seien im Vorjahr durch das Stadtradeln 15 Tonnen CO2 vermieden worden, rechnen die Veranstalter vor. „Gerade in Meckenbeuren wächst die Bedeutung des Radfahrens“, verweist die Bürgermeisterin zudem auf die zentrale Lage der Gemeinde und die hohe Verkehrsbelastung durch Autos. Rund 4000 Einpendlern in die Gemeinde stehen 4000 Auspendler gegenüber, die täglich zur Arbeit fahren.

Korbinian Jakob, Markus Schwarzenberger, Ulrich Körber – diese drei Namen zieht Bürgermeisterin Elisabeth Kugel als Lose der Preisträger. Aufmerksam verfolgt dies Ordnungsamtsleiterin Annette Beck, die das Stadtradeln 2022 erstmals koordiniert. (Foto: rwe)

Diese Kommunen und Städte sind mit am Start

Der Bodenseekreis macht mit – und in ihm die Kommunen/Städte Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf, Tettnang, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Kressbronn, Neukirch, Oberteuringen, Uhldingen-Mühlhofen und Meckenbeuren. Die Kilometer, die für die Gemeinde Meckenbeuren gesammelt werden, fließen auch in die Kreiswertung mit ein.

Start mit besonderer Veranstaltung: Mit einer Sternfahrt steuern Radler aus dem Bodenseekreis am Samstag, 18. Juni, den Schlemmermarkt in Friedrichshafen für die Eröffnungsveranstaltung an –dies auf vier Routen: 1. Ostkreis - FN (via Neukirch, Tettnang, Meckenbeuren) – 2. Westkreis Bodenseeufer - FN (via Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Daisendorf) –3. Westkreis mittleres Umland - FN (via Bermatingen, Markdorf) – 4. Westkreis D-Tal - FN.

Für Neukirch (8.30 Uhr am Rathaus), Meckenbeuren (8.45 Uhr am Bahnhof), Tettnang (9.15 Uhr am Rathaus), Kressbronn (10.00 Uhr am Rathaus) und Langenargen (10.20 Ur am Rathaus) stehen die Abfahrtszeiten offenbar bereits fest.

Kilometersammeln: Geht ganz einfach: Jeder Kilometer, der in dieser Zeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann unter www.stadtradeln.de oder direkt über die Stadtradeln-App in den Online-Radelkalender eingetragen werden. Wer ohne Internetzugang ist, meldet die Kilometer per Erfassungsbogen, dies es in der Bücherei und Bürgerbüro im Rathaus gibt. Spätester Abgabetermin ist 9. Juli.

Für registrierte Teilnehmer gibt es nach dem 8. Juli eine siebentägige Nachtragefrist.

Anreiz im Rathaus: „Ich freue mich, dass es für Meckenbeuren selbstverständlich geworden ist, beim Stadtradeln dabei zu sein“, sagt die Bürgermeisterin. Auf Anfrage bestätigt Elisabeth Kugel, dass es im Herbst 2022 mit der Aktion Jobrad für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung ernst werden soll. Den Grundsatzbeschluss gebe es schon länger, nun seien auch die Kapazitäten für dessen Umsetzung gegeben.

Anreiz in Meckenbeuren: Wer in dem Aktionszeitraum mehr als 100 Kilometer erradelt, nimmt an einer Verlosung durch die Gemeinde teil. Für 2021 wurden nun die Gewinner gezogen: Freuen dürfen Korbinian Jakob über einen Meckenbeurer Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro, Markus Schwarzenberger über einen 80-Euro-Gutschein von Saikls für einen Helm und Ulrich Körber, der als ersten Preis zwei Radtaschen von Ortlieb erhält.

Zudem gibt es auch 2022 für die Schulklassen des Bildungszentrums Meckenbeuren Sonderpreise. „Gründet also ein Klassenteam, und los geht’s“, appelliert die Gemeindeverwaltung.