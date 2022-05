11 162 Meckenbeurer entscheiden über die Kugel-Nachfolge

Falls beantragte Briefwahlunterlagen nicht eingetroffen sind (was glaubhaft dargestellt werden muss), kann beim Bürgeramt 07542 / 403-120; wahlamt@meckenbeuren.de nachgefasst werden. Notfalls können Betroffene am Samstag, 14. Mai, von 8 bis 12 Uhr ins Rathaus kommen, um einen Ersatz-Wahlschein zu erhalten. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder Quarantäne ist die Beantragung der Briefwahl am Wahltag bis 15 Uhr möglich, bitte unter Telefon 07542 / 403-206 bei der Wahlleitung melden.

„Gehen Sie zur Wahl“ hatte die Schwäbische Zeitung zum Ende ihrer Podiumsdiskussion am Dienstag in Kehlens Halle appelliert. 11 162 Frauen und Männer (Stand Ende April) dürfen sich davon angesprochen fühlen, denn sie wählen am Sonntag, 15. Mai, den Nachfolger von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel.

Dass ein Mann als Chef ins Rathaus in Buch einzieht, steht seit dem Ende der Bewerbungsfrist fest. Mit Sebastian Hanser, Georg Schellinger, Christian Krämer, Marcel Hirsch und Dogan Cimen hatten nämlich fünf Männer ihre Unterlagen eingereicht.

Der Aufruf der SZ-Redaktion nahm auf zwei Aspekte Bezug. Zum einen, dass die Besucherzahlen vor Ort bei den Wahlveranstaltungen (Gemeinde wie SZ) rückläufig waren, während der beide Male angebotene Livestream in die Wohnzimmer fleißig genutzt wurde – immer noch einsehbar unter www.schwaebische.de/meckawahl2022

Luft nach oben bei der Wahlbeteiligung

Zum anderen verrät der Blick auf die Beteiligung bei den Bürgermeisterwahlen der Vorjahre, dass da noch Luft nach oben ist. Als Elisabeth Kugel vor mehr als vier Jahren ihren Überraschungserfolg über Andreas Schmid errang, stand eine Wahlbeteiligung von 50,2 Prozent zu Buche.

Acht Jahre zuvor hatte die Beteiligung bei 52,1 Prozent gelegen, als sich Andreas Schmid unter fünf Bewerbern im ersten Wahlgang mit 51,7 Prozent der Stimmen durchsetzte. Allerdings war damals (2009) ein noch höheres Interesse erwartet worden.

Bei den drei Wahlen, mit denen Roland Karl Weiß zum Gemeindeoberhaupt bestimmt wurde, hatte die Beteiligung 51,0 Prozent (1985), 38,3 und 37,6 Prozent (1993/2001) betragen.

Diese Rückschlüsse lässt die Zahl der Anträge auf Briefwahl zu

Und jetzt? 2022 lässt allenfalls die Zahl der Anträge auf Briefwahl Rückschlüsse zu. Mit Stand vom Donnerstag seien 2179 Anforderungen für Unterlagen eingegangen, sagt Wahlleiterin Kathrin Schütz auf Anfrage.

Eine Einordnung dieser Zahl fällt freilich schwer. Bei der Bürgermeisterwahl im Herbst 2017 waren es nur 791 Anträge gewesen – was gegenüber jenen 1766 bei der Bundestagswahl 2013 zunächst einmal einen Rückgang darstellte. Gegenüber der Wahl von 2009 bedeuteten die 791 jedoch eine Steigerung um fast 200.

Nur: In den letzten zwei Jahren fanden zwei Wahlen unter Corona-Bedingungen statt, bei denen der Gang ins Wahllokal vielfach unterlassen wurde und die Gewöhnung an die Briefwahl voranschritt. Das war zum einen die Landtagswahl im März 2021 sowie im September die Bundestagswahl. Zu deren Wahlbeteiligung von 77,5 Prozent an der Schussen trug eine stattliche Zahl an Briefwählern bei: Von den 8064 abgegebenen Stimmen stammten 3784 von ihnen.

Mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen ist nötig

Dass Meckenbeuren weiter Wachstumsgemeinde ist, spiegelt auch die Zahl der Wahlberechtigten wider. Auf exakt 10 000 belief sie sich 2009, acht Jahre später auf 10 914 und nun auf besagte 11 162. Wie schon 2017 dürfen auch diesmal alle Deutschen und Unionsbürger wählen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Die rollstuhlgerechten Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird ausgezählt, und bei dem Votum am 15. Mai gilt als gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Sollte dies kein Kandidat erreichen, gibt es eine Neuwahl am 29. Mai. Dann wäre die einfache Stimmenmehrheit für den Sieg ausreichend.

An wen die Briefe im Meckenbeurer Rathaus künftig höchstinstanzlich adressiert sein müssen: Das kann sich am Sonntag, 15. Mai, entscheiden – oder 14 Tage später. (Foto: Roland Weiss)

Insgesamt sind am Sonntag in Meckenbeuren abermals rund 90 Wahlhelfer im Einsatz, bestätigt Wahlleiterin Kathrin Schütz. Waren es 2017 noch zehn Wahlbezirke (darunter einer für die Briefwahl), so hat sich die Aufteilung „8 plus 3“ bewährt. Mit Corona und der Landtagswahl im März 2021 war sie eingezogen – mit acht Urnenwahlbezirken und deren drei für die Briefwahl.

Neuerungen durch Corona

Corona führt am Sonntag zu einer weiteren Neuerung: War 2017 die Bevölkerung in den Sitzungssaal eingeladen und das Ergebnis dort nach und nach, also Bezirk für Bezirk, auf der Leinwand aufgeschienen, so wird es das 2022 nicht geben. Dahinter steht die Befürchtung, dass sich die Abstände im Saal nicht einhalten lassen.

Angekündigt ist stattdessen seitens der Gemeinde: „Wir gehen davon aus, dass das vorläufige Ergebnis der Wahl am Sonntag gegen 19 Uhr feststehen wird. Das Ergebnis wird von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel am Haupteingang des Rathauses (bei den Fahnenmasten) verkündet. Bei schlechtem Wetter findet die Ergebnisverkündung in der Halle in Buch statt. Die Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.“ Um 20.30 Uhr stellt der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung im Rathaus-Saal das Wahlergebnis dann fest.

Zudem ist der Gemeinde als Hinweis wichtig: „Für die Wahllokale gelten die Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung. Das heißt, das Tragen einer Maske sowie das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5m wird empfohlen. Aus hygienetechnischen Gründen möchten wir Sie bitten, Ihren eigenen Stift (kein Bleistift) zur Wahl mitzubringen. Für den Notfall liegen natürlich Stifte im Wahllokal bereit.“

Der 3. Juni als letzter Arbeitstag im Rathaus

Und noch ein Blick in die Historie: Der neue Amtsinhaber wird in der Zeit seit der Gemeindefusion 1972 der fünfte Bürgermeister in Meckenbeuren sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte zunächst Hermann Müller ein Vierteljahrhundert lang amtiert. Sein Nachfolger Siegfried Tann (1971 bis 1985) war einer der Hauptakteure beim Zusammenschluss mit Kehlen. Als er zum Landrat des Bodenseekreis wurde, zog Roland Karl Weiß (1985 bis 2010) ins neue Rathaus in Buch ein.

Nach einer Amtsperiode abgewählt wurde Andreas Schmid (2010 bis 2018). Der überraschende Sieg von Elisabeth Kugel vor vier Jahren mündete 2022 in ihren Rücktritt, den sie in der Ratssitzung im Januar ankündigte und der auf Juli Gültigkeit erlangt. De facto wird der 3. Juni ihr letzter Arbeitstag im Rathaus sein.