10 000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro hat sich am Donnerstagmittag um kurz vor 13 Uhr in der Hauptstraße in Meckenbeuren ereignet.

Ein 74-Jähriger war mit seinem Auto auf der Tettnanger Straße unterwegs und bog nach links auf die B 30 ein. Angaben der Polizei zufolge übersah er dabei das Auto eines 22-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der in diesem Moment aus Ravensburger Richtung nach links in die Tettnanger Straße abbog. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich geriet der Wagen des Jüngeren ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Kleinwagen eines 18-Jährigen, der hinter dem 74-Jährigen fuhr.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während am Wagen des Unfallverursachers und am Wagen des 18-Jährigen jeweils etwa 3000 Euro Sachschaden entstand, wird der der Schaden beim Auto des 22-Jährigen auf 4000 Euro beziffert. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.