1000 frisch gebackene Hefe-Osterhasen gehen über die Theken

Ausnahmsweise nicht der Geißbock hat am vergangenen Donnerstag beim Initiativkreis „bockstark“ die große Rolle gespielt, sondern über 1000 frisch gebackene Hefe-Osterhasen, die in gut 20 Meckenbeurer Geschäften an die Kundschaft verteilt wurden. „Unsere Kunden freuen sich sehr über die nette Geste und noch kein einziges Häschen ist in den vergangenen Jahren übriggeblieben“, freut sich Sabine Stibi als Hauptorganisatorin über die einmal mehr gelungene Aktion. Überrascht und erfreut zeigte sich auch Irene Wölfle (re.), als ihr bei Restle Kochen - Wohnen - Schenken (von links) Doris Schraff, Gundula Lanz-Stemper sowie Geschäftsinhaberin Simone Restle frohe Ostern wünschten und das süße Gebäck überreichten. Es gelte, den treuen Kunden und Bürgern mit dieser kleinen Aufmerksamkeit „Danke“ zu sagen und ein frohes Osterfest zu wünschen, betonte auch Initiativkreis-Vorsitzender Rudi Wenzler. Mit der Osterhasenaktion soll den Bürgern zudem bewusst werden, wie wichtig der Einkauf vor Ort für die Stärkung und den Erhalt des Einzelhandelsstandortes Meckenbeuren ist. Die Hasenaktion ist neben dem traditionellen Herbstmarkt fester Bestandteil im Jahreskalender des Initiativkreises. Foto: Karl Gälle