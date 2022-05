1. Treffen nach Corona-Pause in geselliger Runde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Meckenbeuren im Vereinsheim in Kehlen ist Walter Knöbl für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt worden. Zu seinem Stellvertreter wählten die rund 50 Mitglieder des Sozialverbands Gerd Ahrendt, bisher Beisitzer. Wolfgang Stößer hatte nicht mehr für diese Position kandidiert. Die Kasse wird weiterhin von Wilfried Heeger geführt. Als Schriftführerin fungiert Bettina Dreher und als Frauenbeauftragter Alfred Hausmann.

Als Beisitzer gehören dem Vorstand Ulrika und Mathias Maier sowie Michael Frank Sutor an. In ihren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt wurden Pia Schultheis und Hermann Dreher. Als Delegierte für den Kreisverbandstag 2023 wurden Bettina Dreher und Michael Frank Sutor gewählt.

In seinem Rückblick verwies Walter Knöbl auf die coronabedingte Zwangspause. Seinem Vorstandsteam dankte er für das große Engagement, zumal er in dieser Zeit aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen sei. Die Mitglieder seien in dieser Zeit durch Briefe auf dem Laufenden gehalten worden. Derzeit zähle der Ortsverband 230 Mitglieder, ein Fünftel mehr als 2019. Noch im Sommer soll es wieder ein Grillfest geben, versprach Knöbl.

Einen Geschenkkorb überreichte Gerd Ahrendt seinem Amtsvorgänger Wolfgang Stößer für dessen Engagement in den vergangenen fünf Jahren. Einen weiteren Geschenkkorb gab es für Kevin Stößer, der vier Jahre lang als Schriftführer fungierte.

Bürgermeisterin Elisabeth Kugel unterstrich in ihrem Grußwort, dass sie durch die Begegnungen mit dem Sozialverband viel dazu gelernt habe: „Früher dachte ich, VdK sind nur Senioren. Aber das ist in Wirklichkeit viel mehr.“ Die Bürgermeisterin dankte für die Gastfreundlichkeit und die vielen Begegnungen. Kugel verwies auch auf das Engagement der Gemeinde beim Thema Bundesteilhabegesetz. Auf der To-do-Liste müsse sie ihrem Nachfolger leider das Thema Schwerbehindertenbeauftragter übergeben.

Helga Wandel, Beisitzerin im Kreisvorstand, überbrachte die Grüße des neuen Vorsitzenden des VdK Kreisverbands Tettnang-Bodensee, Reinhard Vochezer aus Ettenkirch. Außerdem leitete Helga Wandel die Wahlen. Es sei toll, dass der Ortsverband Meckenbeuren ein so engagiertes Team habe, freute sie sich. Sie wünsche im Namen des Kreisverbands weiterhin viel Erfolg.