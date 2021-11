Ökumenisches Kinderbibelwochenende wird verschoben

Das für Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, geplante ökumenische Kinderbibelwochenende in Meckenbeuren wird auf einen Termin im Frühjahr 2022 verschoben.

Das haben der Leitungskreis und die Pfarrer angesichts der aktuellen Corona-Infektionslage einstimmig entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung des evangelischen Pfarramts Meckenbeuren.

Eine weitere Änderung: Für die evangelische Kirchengemeinde findet anstatt des geplanten ökumenischen Gottesdienstes in St. Maria am Sonntag, 14. November, um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Peter Steinle und der Band in der Pauluskirche statt.