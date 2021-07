Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der Bibelwoche

Zu einem ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Bibelwoche 2021 laden die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden gemeinsam ein: Am kommenden Sonntag, 11. Juli um 10 Uhr gestalten Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Peter Steinle den Gottesdienst gemeinsam – bei schönem Wetter auf der Kirchwiese neben der evangelischen Pauluskirche, bei Regen in der katholischen Kirche St. Maria.

Pfarrer Scherer predigt über den Fischzug des Petrus aus Lukas 5 – entsprechend dem Untertitel der diesjährigen ökumenischen Bibelwoche, die „Zugänge zum Lukasevangelium“ eröffnen möchte und unter dem Thema steht: „In Bewegung – in Begegnung“. Zwei Abendvorträge setzen die ökumenische Bibelwoche fort: Am Donnerstag, 15. Juli um 20 Uhr spricht Dieter Bauer vom katholischen Bibelwerk in Stuttgart im katholischen Gemeindehaus St. Maria über „Die Frauen am Anfang: Maria und Elisabeth“, eine Woche später, am Donnerstag, 22. Juli um 20 Uhr spricht der Ravensburger evangelische Diakoniepfarrer Ralf Brennecke im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus oder bei schönem Wetter auf der Kirchwiese über „Lieben auf zwei Weisen: Maria und Marta“.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich. In den Gemeindehäusern gilt die 3G-Regel: Der Zutritt ist möglich, wenn man getestet, geimpft oder genesen ist.