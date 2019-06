Ärger über Gaffer, Lob für Rettungskräfte: Großbrand sorgt für Gesprächsstoff

Von Aalener Nachrichten

Das Bahnunternehmen Go-Ahead hat noch immer Probleme mit einigen Zügen. Deswegen gab es am Montag ein Krisengespräch mit dem Hersteller. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Störungsanfälligkeit der Züge soll nun mit einem erstellten Maßnahmenplan so schnell wie möglich behoben werden.

Zwar sei der Verkehr auf der von Go-Ahead befahrenen Strecken bis zum Mittag stabil gelaufen. Dennoch sei auch der erste Tag nach den baden-württembergischen Pfingstferien nicht ohne Probleme verlaufen.