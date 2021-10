Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Markdorf und Lipbach

Zwei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Markdorfer Straße zwischen Markdorf und Lipbach ereignet hat.

Ein 71-jähriger Audi-Fahrer war nach Polizeiangaben in Richtung Kluftern unterwegs, als er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Metallzaun und eine Lärmschutzwand prallte. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Seine 59-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, zog sich schwere Verletzungen zu. Beide Insassen wurden nach notärztlicher Erstversorgung von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand am Zaun etwa 2000, an der Lärmschutzwand rund 500 Euro Sachschaden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Wagen wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte ein starker Hustenanfall und eine folgende Bewusstlosigkeit beim 71-Jährigen unfallursächlich gewesen sein, teilt die Polizei mit.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehren aus Kluftern und Friedrichshafen im Einsatz waren, musste die L 207 bis etwa 14.15 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.