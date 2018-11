Zwei Geschäfte im Einkaufszentrum Proma schließen

Mit der „Stylebox“ und dem „Sport 2000“ ist bald Schluss. Sowohl in dem Mode- als auch in dem Sportfachgeschäft im Markdorfer Einkaufszentrum Proma läuft derzeit der Räumungsverkauf. Alexander Kauderer, der die beiden Geschäfte betreibt, will sich in Zukunft auf das Café Ludwig, das sich ebenfalls im Proma befindet, und den Vaude-Store in der Hauptstraße konzentrieren.

„Mehrere Faktoren haben den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben“, sagt er. „Es gibt es wirtschaftliche, aber auch private und gesundheitliche Gründe.“ Allgemein sei der Einzelhandel insbesondere in kleineren Innenstädten in einer schwierigen Situation. In den vergangenen Jahren habe sich die Welt des Handels dramatisch verändert. „Großvertriebsformen und der Online-Handel graben dem klassischen Fachhandel das Wasser ab“, sagt er. „Beratung und Service werden vom qualifizierten Händler abgefragt, doch die Umsätze fließen in andere Kanäle.“ Das betreffe aber längst nicht nur Markdorf.

Mehr entdecken: Verkaufsoffener Sonntag in Markdorf lockt viele Besucher an

Auf den Einzelhandel wirken sich viele Faktoren aus, beispielsweise das Wetter. Die extreme und lang anhaltende Hitze diesen Sommer sei für viele Händler problematisch gewesen, sagt Kauderer. Offenbar hatten die Kunden weniger Lust, einkaufen zu gehen. Inzwischen ist es zwar kälter geworden, aber der Winter lässt noch auf sich warten. „Es ist dadurch schwieriger, sich mit dem Sortiment auf die Saison einzustellen“, sagt er. Hinzu komme, dass er mit den drei Geschäften und dem Café kaum noch Zeit für sich und seine Familie hatte. Auch deshalb wolle er beruflich etwas kürzer treten.

Um den Räumungsverkauf optimal zu organisieren, hat er einen Dienstleister beauftragt, der auf die Abwicklung von Geschäftsaufgaben spezialisiert ist. Die Firma hat die beiden Geschäfte zunächst einmal ausgeräumt und dann neue Kleiderständer aufgebaut. „Jetzt passen viel mehr Waren rein“, sagt Kauderer. Der Dienstleister plant auch das Marketing und die Preisgestaltung für den Räumungsverkauf. Um die Preise transparent zu gestalten, führen entsprechende Wegweiser durch die Läden. Um den Räumungsverkauf anzuschieben, haben Kauderer und sein Team 5500 Stammkunden angeschrieben. „Sie waren schon drei Tage vor dem offiziellen Beginn zum Räumungsverkauf eingeladen“, sagt er. Das Angebot sei überaus gut angenommen worden. Kauderer hofft, dass das Interesse der Kunden noch einige Wochen anhält. Der Ausverkauf soll noch bis Mitte oder Ende Januar laufen.

Mitarbeiter finden neue Stellen

Den Entschluss, die Stylebox und das Sport 2000 aufzugeben, hat Kauderer bereits vor einem halben Jahr getroffen. Anfangs sei es nicht leicht gewesen, doch inzwischen sei er erleichtert und „komplett gelöst“. Etwas schwerer falle der Abschied seinen Mitarbeitern. „Trotzdem wollen mir alle die Stange halten – bis zum letzten Tag“, sagt er. „Sie haben Verständnis für meine Entscheidung.“ Immerhin sei es derzeit für qualifiziertes Personal recht einfach, eine neue Anstellung zu finden.

Kauderer will sich künftig auf das Café Ludwig und den Vaude-Store konzentrieren. In der Marke Vaude sieht er viel Potenzial. Sie sei einerseits mit der Region verbunden, andererseits spreche die Markenphilosophie viele Kunden an. „Nachhaltigkeit ist gerade ein riesiges Thema, das im Sport- und Outdoor-Bereich stark nachgefragt wird“, sagt er. Ähnlich ist es mit dem Café Ludwig, das er seit 2015 betreibt. „Ich bin positiv überrascht, wie gut es angenommen wird“, sagt er.

Mehr entdecken: Markdorfer Innenstadt erhält Ruhebänke und Fahrradabstellplätze

Wie es mit den leer werdenden Ladenflächen im Proma weitergeht, ist noch nicht klar. „Wir haben eben erst mit der Vermarktung begonnen“, sagt Stephan Fenchel, Sprecher der Vermietungsgesellschaft Scheffknecht GbR. Erste Gespräche seien bereits geführt worden. Fenchel ist zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit wieder neue Mieter einziehen. Schließlich mache die zentrale Lage in der Innenstadt das Proma aus.