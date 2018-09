Zwei Autos kollidieren frontal

Bei einem Frontalzusammenstoß am Ortseingang von Markdorf sind am Donnerstag, 12.30 Uhr, drei beteiligte Personen leicht verletzt worden. Es entstand Blechschaden in Höhe von 60 000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 81-jähriger Mercedes-Benz-Lenker auf der B 33 aus Richtung Meersburg kommend nach Markdorf. Kurz nach dem Ortseingang kam er in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 41-jährigen VW-Lenkerin frontal.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden die beiden Autofahrer sowie ein mitfahrendes Kleinkind der 41-Jährigen, welches auf der Rücksitzbank in einem Kindersitz saß der ordnungsgemäß gesichert war, leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B 33 zwischen dem Kreisverkehr und der Bernhardstraße komplett gesperrt.