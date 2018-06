Zwanzig Jahre und noch lange nicht Schluss

In der Gehrenbergstadt sind sie eine feste Größe und ein Garant für lustige Ereignisse. Die Rede ist natürlich vom Vermessungstrupp, der am kommenden Freitag mit den „Hupenball“ im Theaterstadel sein 20-jähriges Bestehen feiern will. „Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, berichtet Obervemessungsrat Clemens Scheidweiler. Sein Stellvertreter Jens Neumann beschreibt die Gruppe als einen „lockeren Wohlfülltrupp mit einem entsprechenden Niveau.“

Es wird schnell klar, dass die 20 Jahre den Narren viele witzige Momente beschert haben. Neumann und Scheidweiler erzählen die Geschichten aus vergangenen Tagen jeweils mit einem breiten Grinsen im Gesicht. So bleibt dem Obervermesser vor allem der Streich um das Verhexeln des Narrenbaums in Erinnerung, während seinem Stellvertreter das Fußballspiel gegen das Rathausteam aus dem Jahr 2006 als Highlight einfällt.

Besonders stolz sei der Obervermessungsrat über den Zusammenhalt ihrer „Truppe“. Gemeinsam haben sie viel Schabernack getrieben und dabei nicht nur ein Mal über die Strenge geschlagen, aber dafür haben sie jedes Mal geschlossen die Verantwortung übernommen. Ob Unkraut rupfen oder andere Strafen - alles wird in der Gruppe erledigt. Diese große „Männerfreundschaft“ habe den Vermessungstrupp in dieser Zeit ausgemacht.

Aber auch nach zwanzig Jahren denken die Narren noch nicht ans Aufhören. „Wir werden erst aufhören, wenn ein neuer Trupp bereits in den Startlöchern steht. So wie es bei uns und den Altvermessern war. Und wir treten dann auch alle gemeinsam ab“, berichtet Scheidweiler. Doch dieser Rücktritt läge noch in weiter Ferne. Die Mitglieder hätten noch genug Ideen im Petto. Deshalb können sich die Markdorfer auch in diesem Jahr auf die originell Späße der Jungvermesser freuen - ausgenommen den Arbeitern des Rathauses, die beim kommenden Rathaussturm mal wieder den Kürzen ziehen dürften.

Am kommenden Freitag findet der traditionelle Hupenball im Theaterstadel statt. Zum 20. Geburtstag wollen die Narren ihren Gästen etwas Besonderes bieten. Zum einem soll die Frage um den geheimnisvollen Namen der Veranstaltung gelöst werden, zum anderen wird auch das Rätsel der ominösen BH-Sammelaktion gelüftet. Dass es sich um einen Rekordversuch handelt ist ja bekannt (SZ berichtete), aber mehr will der Obervermessungsrat nicht verraten. Die Feierlichkeiten sollen auch als ein kleiner Rückblick dienen. Passend zu der Thematik wollen die Narren ihre alten Weggenossen nicht vergessen: Die Altvermesser haben freien Eintritt.

Einlass zum Ball ist um 19 Uhr. Von 20 Uhr bis 22 Uhr erwartet die Besucher ein „kurzes, knackiges“ Programm. Danach kann bis um 4 Uhr morgens zu den Liedern der 70er, 80er und 90er getanzt werden. Der Eintritt kostet sechs Euro, aber wer in den rot-weisen Farben des Vermessungstrupps erscheint, muss nur fünf Euro bezahlen.