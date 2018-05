Zur Neueröffnung gibt es eine Party im Lemon Beach

Bei der Markdorfer Diskothek Lemon Beat Club wird wieder eine Bar im Außenbereich eingerichtet. Mit einer Beach-Party wird dort heute, Mittwoch, die Neueröffnung des Lemon Beach gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr.

Am Dienstag wurde auf dem Platz neben dem Club an der Riedheimer Straße noch geschraubt, gepinselt und der Sandplatz geharkt. „Wir haben noch einiges zu tun, damit wir rechtzeitig fertig werden“, sagt Geschäftsführer Georg Mack. Seit einigen Wochen sind er und sein Team dabei, den Außenbereich neu zu gestalten. Sie haben eine eingezäunte Grünfläche auf der Mitte des Platzes entfernt und die Container, die auf dem Gelände stehen, wurden neu angeordnet. „Wir haben das Gelände offener gestaltet“, sagt er.

Hinzugekommen ist eine neue Bar, in der künftig die Getränke ausgeschenkt werden. Das Häuschen hat das Team des Lemon in Eigenleistung aus Holz gebaut. Es übernimmt die Funktion der Container, aus denen die Getränke bisher verkauft wurden. „Das hat einfach nicht das gleiche Flair wie eine Bar aus Holz“, sagt Mack. „Wir wollten noch mehr Strandatmosphäre. Die neue Bar passt viel besser zum Lemon Beach.“ Neu ist auch eine Holzterrasse vor der Bar.

Der Lemon Beach soll eine Ergänzung zur Diskothek sein. „Wir wollen dort ein paar andere Sachen anbieten, als im Club“, sagt Georg Mack. Bei einem Foodtruck wird es Kleinigkeiten zum Essen geben, außerdem kann dort Shisha geraucht werden. Es gibt Cocktails und kühle Getränke, aber auch Kaffee und Eis. Die Bar öffnet freitags und samstags um 18 Uhr. Bei gutem Wetter wird sie bis 23 oder 24 Uhr betrieben. „Dann verlagert sich der Betrieb in der Regel in den Club“, sagt Mack.

Zusätzlich zum regulären Barbetrieb sind zwei bis drei Beach-Partys im Jahr geplant. Dafür sollen dann extra eine Anlage und ein DJ-Pult aufgebaut werden. Aufgelegt wird dann hauptsächlich House und Black Music, teilweise aber auch Musik der 90er-Jahre. Das soll aber die Ausnahme sein. Denn an allen anderen Tagen läuft Musik nur im Hintergrund. In den Vorjahren kam der Lemon Beach bei den Besuchern gut an. „Die Leute genießen es, im Liegestuhl einen Cocktail zu schlürfen“, sagt Georg Mack.

Die Sandplätze wurden ebenfalls hergerichtet. Dort können in Zukunft wieder Beachvolleyball-Turniere ausgetragen werden. Doch genauso sei der Lemon Beach gefragt für private Veranstaltungen. „Wir haben hier auch Firmenfeiern mit Barbecue und Catering“, sagt er.

Der Lemon Beat Club wurde im Frühjahr ebenfalls saniert. Dort wurden die Toiletten und der Boden erneuert, die Lichtanlage und der DJ-Pult neu gemacht. Auch der Eingangsbereich ist verändert worden. Dort wurden massive Betonklötze entfernt und die Kasse befindet sich jetzt rechts vom Eingang. Im Oktober vergangenen Jahres war die Schließung des Clubs verkündet worden. Diese Nachricht zog weite Kreise. Es gab Leserbriefe und sogar Petitionen. Inzwischen konnte der Pachtvertrag aber verlängert werden, sodass es sich für die Betreiber lohnt, in das Gebäude zu investieren. Die Disco wurde dann lediglich für Sanierungsarbeiten zwei Monate lang geschlossen.