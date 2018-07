Zum Auftakt lässt’s Markdorf krachen

Mit mittelalterlichem Lagerleben, einer Theateraufführung, dem offiziellen Festakt und einem prächtigen Feuerwerk haben am Freitagabend die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen des Bischofschlosses begonnen. Doch ist das Markdorfer Wahrzeichen tatsächlich 1510 erbaut worden? Festredner Dr. Andreas Bihrer von der Uni Freiburg bezweifelt es.

Von Jens Lindenmüller und Matthias Schopf

Während das Volk auf der Straße schreit und sich über die Zustände beschwert, versammeln sich die Ratsherrn am Tisch: So beginnt das Theaterstück „Von der Ruine zur neuen Residenz – Mit Sondersteuer und Münzrecht zum bischöflichen Sommersitz“, das Hermann Zitzlsperger für die Gruppe „Kreuz und Quer“ aus Markdorf geschrieben hat. Das Bischofschloss bildet die Kulisse für die Aufführung, die den Start ins Jubiläumswochenende markiert. Die Handlung führt in die Zeit, als am damaligen Stadtrand noch eine Ruine stand, die man als Schloss wieder errichten wollte – heute weiß man, das Schloss wurde wieder aufgebaut und bildet heute das markante Zentrum der Stadt. Das Theater beschäftigt sich vor allem mit den Ängsten der Menschen: Neue Zölle und Steuern und Frondienste an der größten Baustelle der Stadt befürchten sie.

Festen und speisen

Der Rat versucht hingegen der Bevölkerung den Schlossbau schmackhaft zu machen: „Denkt nur an die vielen Gewerke, die es da zu vergeben gibt“, schallt es hinaus auf die Straße. Aber auch das ist den Bürgern nicht recht, denn sofort denken sie an den Dreck und Lärm, den die Baustelle wohl verursachen wird. Eine Dame befürchtet gar, dass die vielen Bauarbeiter dann Unsittliches vom Gerüst herab rufen könnten. All das Begehren der Bürger findet beim Rat kein offenes Ohr – am gewünschten Bau wird festgehalten. „In 100, ach was sag‘ ich, in 500 Jahren wird man noch festen und speisen in diesem Schloss“, schallt es vom Ratstisch.

Festen und speisen, so könnte an diesem Wochenende das Motto in Markdorf lauten. Den Anlass allerdings, den gilt es zumindest ein bisschen zu korrigieren. Jedenfalls, wenn’s nach Dr. Andreas Bihrer geht. An den Schluss seines Festvortrags mit dem Titel „Von Spielleuten und Attentätern. Die Stadt Markdorf unter der Herrschaft der Bischöfe von Konstanz“ setzt er nämlich die Frage, ob das bisher angenommene Datum des Schlossbaus tatsächlich stimmt. Ein Raunen geht durch den Gewölbekeller, gefolgt von Gelächter.

Forscher haben sich geirrt

Bihrer ist der Überzeugung, dass die Geschichtsforscher sich geirrt haben und das Jahr 1510 sich nicht auf den Bau des Schlosses, sondern auf eine neue bischöfliche Münze bezieht. Ein Grund zum Feiern lässt sich aus dem historischen Kontext heraus trotzdem ableiten, wie der Historiker den erstaunten Markdorfern erklärt. So habe Bischof Hugo von Hohenlandenberg im Jahr 1510 sehr wahrscheinlich den Beschluss gefasst, das Bischofschloss zu bauen. Na also, ist doch immerhin etwas. Erneutes Gelächter.

„Das nehmen wir ganz lässig“, sagt Bürgermeister Bernd Gerber zu den neuen Erkenntnissen, die an seiner Beurteilung der Bedeutung des Bischofschlosses freilich nichts ändern. Für ihn ist das Markdorfer Wahrzeichen, das sich im Lauf der Jahrhunderte immer wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst hat, ein Sinnbild für die ganze Stadt. Ein Symbol, das einerseits für Tradition, andererseits aber auch für Offenheit und Innovation steht.

Dazu habe es in der Vergangenheit immer wieder Menschen bedurft, die mit Weitblick gewisse Risiken eingehen und mutige Entscheidungen treffen, so Gerber. Menschen wie Albert Weber, der das Bischofschloss gekauft, und Bernd Reutemann, der es an die heutige Zeit angepasst und mit Leben erfüllt hat. Aber auch die Stadt sieht der Bürgermeister in der Pflicht, schließlich ist sie Eigentümerin des Rittersaals, der nach 25 Jahren mal wieder eine Auffrischung nötig hätte. „Da sind wir gefordert, das nötige Geld aufzubringen“, so Gerber.

Albert Weber dreht die Leier

Nach musikalischen Einlagen der Carlina Leut – bei einem Stück mit Unterstützung von Albert Weber an der Drehleier – und einem Stehempfang erreichen die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren ersten Höhepunkt, als ein prächtiges Feuerwerk die Schlossmauern erhellt.