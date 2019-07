Zum 50. gibt es bunte Papierblumen

Mit einem besonderen Gottesdienst haben die Kinder des St. Jakobus Kindergartens in Ahausen das 50-jährige Bestehen dieser Einrichtung gefeiert. In einigen Tagen können sie wieder feiern, am 22. Juli ist der erste Spatenstich zur Erweiterung des Kindergartens.

Träger des Kindergartens war früher die katholische Pfarrei St. Georg Bermatingen, inzwischen ist es die Seelsorgeeinheit Markdorf. Eigentümer des Gebäudes, ursprünglich ein Schulhaus, ist die politische Gemeinde Bermatingen. Zu Beginn, im Jahr 1969 war alles kleiner, alles provisorischer, mit einer Gruppe wurde gestartet, berichtete Pfarrer Ulrich Hund. Im Laufe der Jahre wurden es zwei, einige Jahre waren es auch drei Gruppen. 1997 wurde das Gebäude umgebaut, damit die Kinder mehr Platz hatten. Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen, gab es den Wunsch der Gemeinde, den Kindergarten in Ahausen um einen Anbau zu erweitern.

Derzeit werden zwei Gruppen mit insgesamt 38 Kinder dort betreut, nach Fertigstellung von An- und Umbau sollen es drei Gruppen von Kindern über drei Jahren sein, und eine Gruppe unter drei Jahre. Ab Sommer wird es in Ahausen bereits verlängerte Öffnungszeiten geben. Nach Abschluss der Bauarbeiten, im Sommer 2020, soll in Ahausen die gleichen Öffnungszeiten wie im Kindergarten Bermatingen gelten. Die Gemeinde rechnet mit Baukosten von rund zwei Millionen Euro, erklärte Ortsvorsteher Jakob Krimmel.

Die Gemeinde könne stolz sein auf den Kindergarten, sagte Bürgermeister Martin Rupp, der die Glückwünsche der Gemeinde zum 50. Jubiläum überbrachte. Gleiches gelte auch für das stets gute Miteinander von Kirche und Gemeinde. Fortbestand und Erweiterung sei ein Zeichen, das gute Arbeit im Kindergarten geleistet werde. Im Sommer 2020 soll die Einweihung der neuen Räume sein, versprach der Bürgermeister.