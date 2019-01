Zu viel Kot: Markdorf will Taubenplage eindämmen

Unter dem Dach im Markdorfer Parkhaus Poststraße soll ein Taubenhaus eingebaut werden, um die Taubenplage einzudämmen und die Anzahl der Tiere zu reduzieren. Das hat der Gemeinderat am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Beschwerden wegen der Hinterlassenschaften der Tauben gegeben, besonders im Bereich der Haupt- und Marktstraße.

Das Unternehmen Astum hat zur artgerechten Stadttauben-Umsiedlung eine Methode entwickelt. Dabei haben die Tiere einen zentralen Anflugpunkt in einem Taubenhaus, können sich dort mit Futter und Wasser versorgen und ihre Nester bauen. Die Eier werden dann gegen Kunsteier ausgetauscht, sodass die Vermehrung eingeschränkt wird.

Zehn Kilo Kot pro Jahr

In Markdorf gebe es eine Kolonie von 100 bis 150 Tauben, berichtete Frank Wilm von der Firma Astum. Jedes Tier produziere etwa zehn Kilo Kot pro Jahr, dies sind dann in Markdorf eine bis eineinhalb Tonnen. Der Taubenkot berge ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier. 50 Taubenpaare können binnen fünf Wochen 100 Jungtauben ausbrüten, dies ist abhängig von Futter und geeigneten Nistplätzen. Als geeigneter Standort biete sich das Parkhaus an, neben der Ochsenlücke, nicht weit von der Hauptstraße, Orte, die die Tauben gerne anfliegen.

Eine Taube produziert etwa 10 Kilogramm Kot pro Jahr. Bei zwei sind es schon 20 Kilo... (Foto: Felix Kästle)

Stadttauben gehören in jedes Stadtbild, jedoch in angemessener Anzahl, erklärte Wilm. Taubenhäuser seien umstritten, da die Population nur geringer werde, aber keine totale Reduzierung erfolge. Dies sei auch nicht möglich, da neue Tauben nachrücken würden. Das Taubenhaus werde von den Tieren angenommen, da diese in Kolonien leben. Zudem werden die Hinterlassenschaften nicht in der Stadt verteilt, sondern verbleiben im Haus, der Ein- und Ausflug erfolgt über das Dach. Das Taubenhaus muss regelmäßig gereinigt, Futter und Wasser nachgefüllt und Eier ausgetauscht werden. Hierzu solle ein Hubsteiger im Parkhaus aufgestellt werden, dadurch entfallen zwei Stellplätze.

Räte: Es muss etwas geschehen

Zur Betreuung des Taubenhauses sei ein Mitglied des Kleintierzuchtvereins im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bereit, erklärte Hauptamtsleiter Klaus Schiele. Für Kauf und Montage des Taubenhauses, des gebrauchten Hubsteigers, Anschluss für Strom, Wasser und einer Videoanlage zur Überwachung rechnet die Verwaltung mit Kosten von insgesamt 71 000 Euro. Es müsse etwas geschehen, waren sich die Räte einig, allerdings waren sie von der Höhe der Kosten überrascht. Der Vorschlag von Roland Hepting, einen Falkner einzusetzen, dessen Vogel die Tauben fängt und tötet, traf auf keine Gegenliebe. Was mit dem Taubenhaus passiert, wenn das Parkhaus saniert werde, wurde ebenfalls diskutiert. Dabei wandte Bürgermeister Georg Riedmann ein, dass das Parkhaus Bischofsschloss in einem schlechteren Zustand sei und deshalb wohl als erstes saniert werde, nach jetzigem Zeitplan werde etwa in drei Jahren begonnen. Während der Bauzeit könne das Taubenhaus in der Nachbarschaft aufgestellt werden, erklärte Wilm.