ZIM schreibt schwarze Zahlen und braucht Platz

„Die ZIM Aircraft Seating GmbH hat die Sanierungs- und Restrukturierungsphase erfolgreich abgeschlossen, schreibt seit 2021 wieder schwarze Zahlen und befindet sich nun wieder in der Wachstumsphase“, so Stephan Leibold, CFO der ZIM Aircraft Seating GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Immenstaad am Bodensee hat in Markdorf eine Montagestätte mit momentan fünf Produktionslinien und rund 60 Mitarbeitern. Die Verwaltung, Engineering und Programm Management sind in Immenstaad ansässig.Wenn es nach den Plänen des CEOs Sven Achilles geht, so muss die Produktionsfläche in des nächsten Jahren ungefähr verdoppelt werden, um das geplante Wachstum abzubilden, weshalb die ZIM auf der Suche nach Erweiterungsflächen ist. Stephan Leibold ergänzt: „Da wir viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die in Markdorf und Umgebung leben und wohnen, wäre es ideal wenn wir in Markdorf ein neues Montagewerk bauen könnten.“

Hierzu gibt es laut Bürgermeister Riedmann und Stadtkämmerer Lissner nun durch das neue Gewerbegebiet, das in Markdorf entstanden ist, auch eine konkrete Möglichkeit und Chance für die ZIM. „Uns würde es sehr freuen, wenn die ZIM ihre Wachstumspläne in Markdorf realisieren würde“, so Riedmann.