Zahl der Schüler ist zwar weiter rückläufig, aber mehr Erstklässler federn Zahlen ab

Zur Zukunft der Gesamtschule kann Klaus Moosmann an diesem Morgen nichts sagen. „Die Landesregierung will erst eine eigene Pressekonferenz zum Thema Schule machen, bevor wir über Inhalte reden können“, sagt er. Am 19. September soll es in Stuttgart um politische Fragen gehen. Bis dahin bleiben Zahlen und deren Interpretationen.

Und da gibt es durchaus Auffälligkeiten. So schwächt sich der Rückgang der Schülerzahlen dieses Jahr deutlich ab: 36309 Schüler sind an den 166 Schulen des Amtsbezirks zum kommenden Schuljahr untergebracht. Das sind zwar 555 weniger (Minus 1,5 Prozent) als im Vorjahr, doch im Jahr davor war der Rückgang mit einem Minus von 872 Schülern noch heftiger ausgefallen. Entgegen dem Trend legt vor allem die Zahl der Erstklässler zu, hier verzeichnet das Schulamt 99 mehr als im vergangenen Jahr. 2010 gab es da noch ein Minus von 119 Schülern. Weiter rückläufig ist hingegen die Zahl der Viertklässler, bei den Gesamtzahlen verzeichnet das Schulamt ein sattes Minus von rund 5 Prozent. Woran das eine und das andere liegen könnten, kann Moosmann nicht beurteilen, weil ihm die Informationen der Landesregierung fehlen. Man könne aber davon ausgehen, dass die steigende Zahl der Erstklässler mit der recht positiven konjunkturellen Situation im Raum Bodensee Oberschwaben zu tun habe. „Man kann schon mutmaßen, dass es mit Zuzügen in unsere Region zu tun hat“, so Moosmann. Für den Rückgang bei den Viertklässlern könne man den demografischen Wandel als wahrscheinliche Begründung heranziehen.

Den Übergang auf die Hauptschule schaffen 25,8 Prozent, auf die Realschule gehen 37 Prozent, das Gymnasium besuchen ebenfalls 37 Prozent im Bezirk des Markdorfer Schulamts. Hier fällt auf, dass im Bodenseekreis die Zahl der Gymnasiasten mit knapp 40 Prozent höher ausfällt als im Kreis Ravensburg (34,7 Prozent). Dort ist dafür die Zahl der Hauptschulbesucher mit 29 Prozent höher als im Bodenseekreis (21,3 Prozent).

Positiv bewertet Moosmann die Freiheiten, die Schulen bei der Wahl des pädagogischen Profils haben. „Der Wettbewerb der Schulen hat richtig angefangen und Eltern und Schüler können frei wählen, wohin sie gehen wollen.“ Ihm gehe es darum, dass sich Schüler an den Schulen wohlfühlen. „Und wenn jemand sagt, ich will genau an diese Schule, ist es doch gut, wenn er die Möglichkeit hat.“

Durch die weitere Senkung des Klassenteilers auf 30 werden die Klassen tendenziell kleiner, es werden aber mehr Lehrer gebraucht. Urspünglich sollte der Teiler sogar auf 28 gesenkt werden, die neue Regierung hat aber beschlossen, bei 30 zu stoppen. (dre)