Zahl der Übernachtungen steigt

Im Jahr 2018 ist die Zahl der Ankünfte in den vier Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen zurückgegangen. Trotzdem gab es ein Plus bei der Anzahl der Übernachtungen. Das bedeutet, die Feriengäste verweilen länger in der Region. Über Neuigkeiten aus dem Bereich Tourismus berichtete Sylvia Westermann, Geschäftsführerin Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes am Donnerstag.

Zimmer mit Frühstück für Kurzurlauber fehlen, rund um den Gehrenberg werden überwiegend Ferienwohnungen angeboten, stellte Westermann fest. Wie im vergangenen Jahr wird es wieder jeweils eine Broschüre zu den Frühlings- und zu den Apfelwochen geben. Das Apfelfest wird im September im Deggenhausertal mit einem riesigen Apfelherz gefeiert. Insgesamt sind 17 Sommerkonzerte im Hof des Bischofschlosses geplant. Die Konzerte beginnen früher, bereits um 19.30 Uhr.

An den schönsten Aussichtspunkten auf den drei Premiumwegen sollen Schilder mit Bergpanoramen zur Information der Wanderer aufgestellt werden. Ferner sollen die mit Tieren gekennzeichneten Wanderwege am Gehrenberg wieder aktiviert werden. Ein Flyer „ Pilgerwege und sakrale Kunst in der Ferienlandschaft“ wird vorbereitet. Ein weiter ist unter der Überschrift „Power vom Bauer“ geplant. Zum wurde mit den Vorbereitungen für den Auftritt bei der Landesgartenschau im nächsten Jahr in Überlingen begonnen.