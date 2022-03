Wunderlich und Schleicher spielen in St. Nikolaus in Markdorf

Luise Wunderlich gibt am Sonntag, 13. März, ab 17 Uhr gemeinsam mit Peter Schleicher in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Markdorf ein Konzert. Der Förderverein Kirchenmusik nimmt damit nach zahlreichen pandemiebedingten Ausfällen seine Orgelkonzert-Reihe wieder auf. Die Radiosprecherin und Dozentin für Phonetik und Sprecherziehung Luise Wunderlich fesselt ihre Hörer laut Veranstaltermit ihrer facettenreichen, wandelbaren und ausdrucksstarken Stimme. Peter Schleicher ist bekannt und vielfach ausgezeichnet für seine überaus ideenreichen Orgelimprovisationen. Sein Können in klanglicher Vielfalt und thematischer Präzision beweist er unter anderem in Stummfilmkonzerten.

Luise Wunderlich studierte Sprechkunst und Kommunikationspädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Künstlerisch lebt sie ein breites Spektrum oft in Zusammenarbeit mit Musikern. Peter Schleicher studierte von 2006 bis 2015 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Schulmusik, Kirchenmusik und Orgelimprovisation und schloss mit Auszeichnung ab. Er war Stipendiat des katholischen Begabtenförderungswerkes Cusanuswerk und musikalischer Assistent von UMD Veronika Stoertzenbach. Seit Mai 2016 ist er Dozent für Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg am Neckar und seit November 2018 Kirchenmusiker an St. Fidelis in Stuttgart.