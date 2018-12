Wolfgang Rößler gibt Vorsitz nach 30 Jahren ab

Fast 30 Jahre hat Wolfgang Rößler den Sportverein Deggenhausertal (SVD) erfolgreich geleitet und es hat viele überrascht, dass er in der Mitgliederversammlung nun nicht mehr angetreten ist. Als neuer Vorsitzender wurde Benedikt Caspari gewählt, der bisher bereits sein Stellvertreter war.

„Ich habe mein Ziel erreicht“, stellt Wolfgang Rößler in einem Gespräch mit der SZ zufrieden fest. Der SVD habe ein tolles Sportgelände, sei schuldenfrei, verfüge über ein solides Finanzpolster und ein geeigneter Nachfolger sei zur Verfügung gestanden. Man müsse loslassen können, wenn jemand da sei, der es machen kann und will, bekräftigt Rößler. Deshalb habe er sich so entschieden, obwohl er nicht amtsmüde und auch nicht zu alt für den Posten des Vorsitzenden ist.

Mit acht Jahren ist Wolfgang Rößler zu den damaligen Sportfreunden Deggenhausertal gekommen. Damals gab es die Entscheidung zwischen Musik und Fußball, er ging lieber zum Kicken. Zehn Jahre später wechselte er zu den Aktiven. Der Trainer Hermann Hatzing machte ihn gleich zum Spielführer. Rößler spielte im Mittelfeld und im Sturm, ebenso wie heute seine drei Töchter. Wenig später wurde er als Vertreter der Aktiven in den Vereinsvorstand gewählt. Es dauerte nicht lange, da war er stellvertretender Vorsitzender. Er wollte mitgestalten, Ideen einbringen, nennt er heute als seine damaligen Beweggründe, Verantwortung zu übernehmen.

Im Mai 1989 wurde Wolfgang Rößler dann zum Vorsitzenden der Sportfreunde gewählt. Der Verein hatte damals 150 Mitglieder, zwei oder drei Jugend- und zwei Herrenmannschaften und etwa 7000 Mark auf dem Konto. Da die Fußballer nach jedem Spiel zum Duschen nach Wittenhofen in die Turnhalle fahren mussten, setzte er sich als Ziel, ein Sportheim mit den notwendigen Einrichtungen am Platz in Obersiggingen zu schaffen.

Mitglieder leisten Tausende Arbeitsstunden für den Verein

Als erstes galt es dafür eine solide finanzielle Basis zu schaffen. Das Bockbierfest wurde damals ins Leben gerufen, ein Vereinsheft herausgegeben, Sponsoren für die Bandenwerbung gewonnen. Teilweise gab es 14 Veranstaltungen im Jahr, von der Schrottsammlung bis zur Bewirtung. „Die Mitglieder wurden bis an die Obergrenze strapaziert“, gesteht Rößler.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Heute verfügt der Verein über vier Plätze, ein schmuckes Vereinsheim, ein Stadion mit Kiosk und Anzeigetafel, hat 700 Mitglieder, davon etwa 180 Kinder und Jugendliche. Mit drei Herren- und zwei Damenmannschaften nimmt er am Ligabetrieb teil, hinzu kommen noch 13 Jugendmannschaften. Etwa die Hälfte der Baukosten übernahmen Gemeinde und Sportbund, die zweite Hälfte wurde vom Verein, seinen Mitgliedern und vielen Sponsoren erbracht. Die Mitglieder leisteten mehrere Tausend Arbeitsstunden als Eigenleistung bei den verschiedenen Baumaßnahmen.

Nach zähen Verhandlungen und vielen Sitzungen wurde 2002 die Fusion der zwei Fußballvereine im Tal, der Sportfreunde und dem Sportverein Homberg-Limpach, vollzogen. Rößler wurde zum Vorsitzenden des neuen Sportvereins gewählt. Das alles sei nur möglich gewesen, weil es im Verein viele engagierte Mitglieder gebe, die mitarbeiten. Der Verein sei ein Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn alle zusammenstehen, so das Fazit von Rößler.