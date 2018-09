Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus

In Markdorf ist am Donnerstagnachmittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf löschte das Feuer, das sich vor allem im Dachstuhl ausbreitete. Betroffen ist in dem dreistöckigen Wohn- und Geschäftshaus nur eine Wohnung im Dachgeschoss. Sie ist jetzt nicht mehr bewohnbar.

Weil das Gebiet am Schlossweg dicht bebaut ist, musste die Feuerwehr ein Einsatzfahrzeug auf der Bundesstraße abstellen. Dazu kam es auf der B 33 zu Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.