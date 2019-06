Auf dem Hof von Kerstin und Markus Mock gibt es einen Milch-Automaten. Schon seit etlichen Jahren wird auf dem Stüblehof im Markdorfer Süden Milch verkauft. Mit dem leicht zu bedienenden Automaten wurde der bis dahin praktizierte Milchverkauf ab Tank vor einem Jahr abgelöst.

Schon auf dem Weg zum Hof, sind die Milchlieferanten zu beobachten, ruhig und friedlich grasen die Schwarz-Weißen Holsteiner Kühe auf der Wiese. Bei Mocks kommt die Milch also nicht von der „lila Kuh“, sondern von einer schwarz-weißen. „Wir haben keine Milchtankstelle“, stellt Kerstin Mock fest „das klingt so nach Benzin, die Milch ist aber ein wertvolles Lebensmittel“. Der Milchverkauf per Automat sei ganz einfach, die Kunden bringen die eigene Flasche oder Milchkanne mit, in der dann die gewünschte Menge abgefüllt wird. Mindestabnahme ist ein halber Liter, nach oben gibt es keine Grenze. Der Liter kostet einen Euro, der Automat gibt auch auf Fünf- oder Zehn-Euro-Scheine raus.

Aus dem Automaten fließt Rohmilch, direkt von der Kuh, nur gefiltert und gekühlt, nicht pasteurisiert, nicht gekocht. Die Anzahl der Kunden habe nach dem Einbau des Automaten deutlich zugenommen, freuen sich die beiden Landwirte. Vor einem Jahr wurde der Betrieb auf Melkroboter umgestellt, dadurch wurden technische Veränderung und Umbauten notwendig. Gleichzeitig ermöglichten sie aber auch die Installation des Milch-Automaten. Einige Kunden verarbeiten die Milch zu Joghurt, Käse oder Quark. Auch die Feriengäste auf dem Hof sind ganz begeistert, wenn sie schnell frische Milch zum Frühstück oder Vesper zapfen können.

Die Milch werde ständig kontrolliert, erzählt Kerstin Mock, da jeden zweiten Tag die Milch bei der Molkerei abgeliefert wird. Dort könne erst nach einer genauen Probekontrolle, die Milch entladen werden. Dem Slogan der Familie Mock „Milch frisch ab Hof“ steht also nichts im Wege.