Winzerverein Hagnau pachtet Markdorfer Weinberg

Die Stadt Markdorf wird ihren Weinberg an den Winzerverein Hagnau verpachten. Der Winzerverein gründet dafür eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, die künftig Hubert Gutemann beschäftigt, den Rebmeister des Spitalfonds. Den Markdorfer Wein soll es auch weiterhin unter einem eigenen Etikett und mit nachgewiesener Herkunft geben. Das hat der Gemeinderat Markdorf, der gleichzeitig Stiftungsrat des Spitalfonds ist, einstimmig beschlossen.

Bisher bewirtschaftet Hubert Gutemann den Weinberg im Auftrag des Spitalfonds. Der Spitalfonds verkauft die Trauben zu einem Kilopreis an den Winzerverein Hagnau, dessen Genosse der Spitalfonds seit 1969 ist. Dort wird der Markdorfer Wein erzeugt, etikettiert und vermarktet. Die Stadt kauft den Wein zurück und schenkt ihn an Festen aus oder verschenkt ihn zu runden Geburtstagen, goldenen Hochzeiten oder Jubiläen.

Ein Problem ist nur, dass der Wein nicht ohne Verlust hergestellt werden kann. Die Markdorfer Rebflächen sind mit 5,7 Hektar zu klein, um Gewinn abzuwerfen. In den vergangenen Jahren sei der Verlust jährlich bei 30 000 Euro gelegen, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Das soll sich durch die Umstrukturierung ändern: „Statt eines Verlusts erzielen wir in Zukunft Pachteinnahmen“, sagt er. Die einzige Änderung ist, dass die Tochtergesellschaft des Winzervereins nun zusätzlich die Pflege der Reben übernimmt – wobei diese Aufgabe dank einer Arbeitnehmerüberlassung weiterhin in den Händen von Rebmeister Hubert Gutemann und seinen Helfern liegt.

Der Pachtvertrag zwischen Spitalfonds und Winzerverein wird zunächst für 30 Jahre geschlossen. Die beiden Partner hätten ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt und nach außen hin sei die neue Struktur nicht erkennbar. „Es ist nicht nur finanziell eine deutliche Erleichterung, sondern die Menschen draußen werden es nicht spüren“, sagt Riedmann. Darüber hinaus stünden Überlegungen im Raum, eine zusätzliche Linie des Markdorfer Weins zu kreieren, der speziell in den Gaststätten der Stadt angeboten werden könnte.

Uwe Achilles, Fraktionssprecher der SPD, sagt, die Zusammenarbeit mit dem Winzerverein habe in der Vergangenheit gut funktioniert. Positiv sei auch, dass das Personal mit übernommen werde. Susanne Deiters Wälischmiller von der Umweltgruppe lobt das Verhandlungsergebnis und freut sich, dass der Wein als Marke etabliert wird. „Wir hätten den Weinbau gerne in städtischer Hand behalten“, sagt Kerstin Mock von der CDU. Mit dem Winzerverein bestünden aber lange Geschäftsbeziehungen und er habe auch für die Mitarbeiter eine gute Lösung gehabt. Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) betont die Exklusivität des Markdorfer Weins und regt an, auf den Etiketten hervorzuheben, dass es sich um einen Stiftungswein handelt.