Windhunde rennen am Wochenende wieder

Eine Ausstellung für alle Windhundrassen findet am Samstag, 28. Mai, auf dem Vereinsgelände des Windhundrennclubs Bodenseekreis in Bermatingen statt. Bei der „CAC-Ausstellung“ erwarten die Veranstalter 116 Windhunde aus elf verschiedene Rassen. Zwei Richter bewerten die Hunde. Los geht’s um 10 Uhr.

Ein nationales Rennen mit Solo-Rennen folgt dann am Sonntag, 29. Mai. Die Veranstalter erwarten wir etwa 70 Hunde. Am Solo-Rennen nehmen die Hunde teil, die (noch) keine Rennlizenz besitzen. Starten dürfen die Hunde, wenn sie das entsprechende Alter erreicht haben. Im Solo-Rennen werden die Zeiten der beiden zu absolvierenden Läufe addiert; im nationalen Rennen müssen die Hunde einen Vorlauf absolvieren. Im Finale laufen dann mindestens drei, höchstens sechs Hunde der gleichen Rasse und Klasse um den Sieg. Beginn der Vorläufe ist gegen 9 Uhr. Die Finalläufe starten voraussichtlich ab 13 Uhr.

Für alle Sieger jeder Rasse aus den beiden Wettbewerben, der Ausstellung am Samstag und Rennen am Sonntag, gibt es einen Sonderpreis für Schönheit und Leistung. Wenn mindestens drei Hunde einer Rasse und Klasse sowohl an der Ausstellung als auch am Rennen teilnehmen, vergeben die Veranstalter einen ganz besonderen Preis, den begehrten „Bermatinger Bär“. Diesen Sonderpreis gibt seit 1989 .

Nähere Einzelheiten können Sie unserer Homepage entnehmen: www.windhundrennclub-bodenseekreis.de. Hier finden Sie auch Infos zu dieser Veranstaltung. Natürlich sind wir auch auf Facebook zu finden.