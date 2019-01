Wie Plastik vermieden werden könnte

Plastik ist überall. Es schwimmen nicht nur riesige Inseln aus Plastikmüll in den Ozeanen, sondern es ist längst auch Mikroplastik im Bodensee und in unserem Trinkwasser nachgewiesen worden. Um die Menschen für die Problematik zu sensibilisieren, organisiert die Ortsgruppe Markdorf des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde einen Vortragsabend über Plastikmüll und Mikroplastik.

Er findet am Mittwoch, 30. Januar, im Haus im Weinberg an der Weinsteige statt. An diesem Abend sind vier Impulsvorträge geplant, außerdem ist eine Ausstellung zu sehen, die bereits ab 18 Uhr besichtigt werden kann. Zuerst spricht Ralf Bertling vom Fraunhoferinstitut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) in Oberhausen. Er gibt in seinem Vortrag einen Überblick über Kunststoffe in der Umwelt. „Er hat eine Studie zu Mikroplastik in der Umwelt erarbeitet“, sagt Elisabeth Moll-Simons von der BUND-Ortsgruppe. Er werde darauf eingehen, inwieweit Plastikpartikel im Boden etwas bewirken und beispielsweise das Wachstum von Pflanzen verändern.

Anschließend wird Südkurier-Redakteurin Kerstin Mommsen über Plastik im Alltag berichten. Angeregt von ihrem Sohn Paul versuchte die Familie, weitgehend auf Plastik zu verzichten. In einer Serie berichtete sie über ihre Erfahrungen. Einen lokalen Bezug wird Samuel Roch von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen herstellen. Er referiert über Mikroplastik im Bodensee. Denn die kleinen Partikel befinden sich im Wasser und somit auch in den Fischen. Roch wird erläutern, wie groß das Problem im Bodensee ist.

Am Ende spricht Robert Klauer von Vaude. Der Outdoor-Ausrüster aus Tettnang hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltiger zu werden. Hersteller von Funktionskleidung verarbeiten synthetische Fasern, die allerdings schlecht recycelt werden können. Klauer geht in seinem Vortrag auf Mikroplastik textilen Ursprungs ein und nennt Lösungsansätze.

„Es ist nur ein Ansatz, aber wir hoffen, dass wir lokal etwas bewirken können und die Menschen auch hier anfangen umzudenken“, sagt Franz Beer, einer der Vorsitzenden der Ortsgruppe. Die Problematik reiche weit in die Haushaltsführung jedes einzelnen hinein. Dennoch gebe es bereits gute Ideen, wie Plastik vermieden werden kann. Einerseits gelte es, diese zu stärken. Andererseits wolle die Ortsgruppe dazu anregen, weitere Überlegungen anzustellen. Darauf zielt auch die Ausstellung mit Grafiken ab, die veranschaulichen, wie Kunststoff in der Umwelt landet. Außerdem werden Produkte gezeigt, in denen Mikroplastik enthalten ist. Alternativen zu Plastikverpackungen und Mikroplastik im Alltag werden ebenfalls vorgestellt.

Die Veranstalter hoffen, dass sich im Anschluss an die Vorträge eine rege Diskussion entwickelt. „Wir wollen anregen, dass man überhaupt über das Thema nachdenkt“, sagt Albin Ströbele vom Vorstandsteam.