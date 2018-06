Wie in einem Modegeschäft

Der Kleiderladen der Seelsorgeeinheit Markdorf ist umgezogen. Seit einer Woche ist er jetzt in der Poststraße 12 (ehemaliger Jeans-Laden) zu finden. Mit dem Umzug haben sich die Möglichkeiten zur Präsentation von gebrauchter Kleidung deutlich verbessert. In dem großen hellen Raum haben die Kunden das Gefühl in einem regulären Modegeschäft zu sein, mit moderner Einrichtung und Umkleidekabinen.

Träger des Kleiderladens ist die Seelsorgeeinheit Markdorf. Betreut wird der Laden von Mitgliedern der Caritas-Konferenz Deutschland (CKD), in diesem großen Netzwerk der Ehrenamtlichen, sind die Markdorfer Frauen organisiert, die das Projekt „Kleiderladen“ in Markdorf betreuen. Sie beraten die Kunden, nehmen die Kleidung an, sortieren und präsentieren sie. „Die Frauen sind mit großer Begeisterung dabei, die Arbeit im neuen Laden macht viel Spaß“, berichtet Evi Gräble-Kopp, die gemeinsam mit Gerda Dilger, die Organisation des Ladens übernommen hat. Mit dem neuen Laden hat auch die Nachfrage deutlich zugenommen. Deshalb ist die Einrichtung einer vierten Gruppe geplant, so dass es zukünftig eine vierte Öffnungszeit geben wird. Derzeit ist der Laden am Dienstag- und Donnerstagvormittag und am Donnerstagnachmittag geöffnet.

Zwei syrische Frauen im Team

Der Kleiderladen hat eine lange Vorgeschichte, er ist entstanden aus der Kleiderkammer in der Mittleren Kaplanei, dort wurde über 15 Jahre gebrauchte Kleidung angeboten, erinnert sich Lydia Stenger, die etliche Jahre dort aktiv war, jetzt ist sie mit in den neuen Kleiderladen umgezogen. Bedingt durch den Umbau der Kaplanei, gab es den Umzug in die Bussenstraße, allerdings hatte der Laden einen Fehler, er war viel zu klein.

Wie bei anderen sozialen Projekten in Markdorf, sind auch beim Kleiderladen die beiden Kirchengemeinden aktiv, Frauen aus beiden Gemeinden haben sich engagiert, zudem sind zwei syrische Frauen im Team, die Kundinnen in der Heimatsprache beraten können. Ein Teil der Frauen kommt aus der Modebranche, dies wird bei der Dekoration und der Präsentation der Kleidung deutlich.

„Wir haben das Bestreben, das hier jeder einkaufen kann“, erklärt Evi Gräble-Kopp, die Kunden mit Tafel-Ausweis erhalten einen Nachlass. Vom ökologischen Standpunkt sei der Laden eine gute Sache, gut erhaltene Kleidung wird weiter getragen, nennt sie einen weiteren Vorteil des Projekts. Angenommen wird gut erhaltene und gereinigte Kleidung für Erwachsene. Zudem soll der Laden auch ein Ort des Zuhörens und des Gesprächs sein.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter

www.seelsorgeeinheit-markdorf.de/html/content/ckd_kleiderladen