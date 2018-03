Wetterdaten zeichnen ein Bild vom Klima

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sucht einen Wetterbeobachter für Markdorf. Die Bundesbehörde unterhält in ganz Deutschland ein Netz hauptamtlicher, ehrenamtlicher und vollautomatischer Messanlagen. Ziel ist es, Wetterdaten möglichst genau zu erfassen. Für Markdorf wird jemand gesucht, der in seinem Garten einen Hellmann-Niederschlagsmesser aufstellen kann. Auf eine erste Ausschreibung im vergangenen Herbst hat sich bisher allerdings noch kein Interessent gemeldet. Dabei findet der DWD in ländlichen Regionen meist leichter Menschen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren, als in städtischen Bereichen. „Das ist aber ganz unterschiedlich“, sagt Michael Gutwein, der die für Baden-Württemberg zuständige Außenstelle Stuttgart der regionalen Messnetzgruppe München leitet. „Manchmal haben wir auch viele Interessenten für einen Ort.“

Die ehrenamtlichen Wetterbeobachter haben die Aufgabe, den Niederschlagsmesser, eine Art Messbecher, einmal täglich abzulesen, auszuleeren und die erfassten Daten über eine Internetanwendung an den DWD zu schicken. Wichtig ist, dass dies immer um dieselbe Uhrzeit gemacht wird, damit der Niederschlagswert der vergangenen 24 Stunden ermittelt werden kann. „Im Winter kommt – je nach Wetter – noch eine Schneedeckenmessung hinzu“, sagt Michael Gutwein. Der Wetterbeobachter erfasst etwa, wie der Schnee beschaffen ist, ob die Schneedecke geschlossen oder durchbrochen ist, ob Neuschnee hinzu gekommen ist und wie hoch dieser liegt oder ob nur noch Schneereste liegen.

Standort muss Kriterien erfüllen

„Das Wichtigste ist, dass der Standort des Hellmann-Niederschlagsmessers den internationalen Vorschriften entspricht“, sagt Gutwein. „Wir brauchen Hindernisfreiheit.“ Eine Vorgabe sei die Zweifach-Entfernung. Ein Beispiel: Wenn ein Baum fünf Meter hoch ist, muss zum Niederschlagsmesser mindestens eine Entfernung von zehn Metern gewährleistet sein. Auch in den anderen drei Himmelsrichtungen darf kein Hindernis stehen. Hinzu kommt, dass die Messungen jeden Tag vorgenommen werden, damit keine Datenlücken entstehen. Der Wetterbeobachter sollte also einen Vertreter haben, der im Urlaub oder bei Krankheit einspringen kann.

Insgesamt unterhält der DWD 1850 ehrenamtliche Messtationen, davon befinden sich circa 245 in Baden-Württemberg. Hinzu kommen 182 Stationen mit hauptamtlichen Mitarbeitern oder Vollautomaten. „Vollautomatische Stationen erfassen nicht nur die Niederschlagsdaten, sondern auch Temperaturen, Windereignisse, machen Schneehöhenmessungen und messen das Wasseräquivalent“, sagt Gutwein. Letzteres ermögliche Rückschlüsse auf die Schneeschmelze. Daraus könne beispielsweise abgeleitet werden, wieviel Wasser zusätzlich aus einer Region abfließe. „So werden Pegelstände von Bächen und Flüssen ermittelt“, sagt der Meteorologe.

Grundlage für amtliche Warnungen

Die Daten nutzt der DWD, um Auskünfte für die Wettervorhersage, amtliche Warnungen oder Gutachten bei Wetterschäden zu erstellen. Dann dienen sie beispielsweise Versicherungen als Grundlage. Sie lassen aber auch Rückschlüsse auf klimatische Veränderungen zu. So kann der DWD Aussagen über den Klimawandel treffen. „Wir begleiten Veränderungen, Auffälligkeiten und Extremwetter“, sagt er. „All diese Daten sind Mosaiksteinchen für den nächsten Klimagipfel.“ Auffällig sei beispielsweise das Wetter im Januar gewesen. Es sei nicht nur sehr warm, sondern auch sehr nass gewesen. „Es war der zweitwärmste Januar seit 1951“, sagt Gutwein.

Dass der DWD nun genau in Markdorf ein Wetterbeobachter sucht liegt daran, dass er alle Regionen und alle Höhenlagen abdecken will. Das Netz der Messtationen sollte ziemlich engmaschig sein, damit auch lokale Wetterereignisse aufgezeichnet werden können. Im Durchschnitt befindet sich alle 15 Kilometer eine Station. „Trotz aller Technik wollen wir auch die menschlichen Beobachtungen nicht verzichten“, sagt der Meteorologe.

Wer Interesse hat, in Markdorf

für den DWD Niederschlagsdaten zu ermitteln, kann sich bei Thomas Dörr melden unter Telefon 069 / 80 62 95 46 oder per

E-Mail an

thomas.doerr@dwd.de