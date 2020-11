Werkzeugdiebe weiter unterwegs

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein in der Hauptstraße in Markdorf geparktes Fahrzeug aufgebrochen und daraus Werkzeug in noch unbekanntem Wert entwendet. Dies berichtet die Polizei. Die Unbekannten manipulierten offensichtlich den Schließmechanismus der Hecktüren. Wie jetzt erst angezeigt wurde, entwendeten möglicherweise dieselben Diebe am Wochenende aus einem in der Schillerstraße geparkten Transporter Werkzeug in Höhe von 2000 Euro. Wie bereits berichtet wurde, waren am Wochenende mehrere Fahrzeuge mit derselben Vorgehensweise aufgebrochen worden.