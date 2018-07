Werkstatt soll Integration fördern

Der Mietvertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber im Prinzip ist man sich bereits einig. Die Sprungbrett Werkstätten gGmbH und die St. Gallus-Hilfe wollen im mittlerweile leerstehenden Gebäude der Rohwedder AG am Schießstattweg eine Werkstatt einrichten, in der Menschen mit und ohne Behinderung eng zusammenarbeiten.

Von unserem RedakteurJens Lindenmüller

Seit 1995 ermöglicht die Sprungbrett Werkstatt in Bermatingen auf rund 1000 Quadratmetern psychisch kranken beziehungsweise behinderten Menschen den Weg zurück in die Arbeitswelt. Sie haben hier die Möglichkeit, Industrieteile zu montieren oder sich handwerklich zu betätigen. Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen ist mittlerweile allerdings höher als das Angebot. „Wir platzen in Bermatingen aus allen Nähten“, sagt Horst Stelzel, Geschäftsführer der Sprungbrett Werkstätten gGmbH. Deshalb sei man seit geraumer Zeit auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten im Raum Markdorf. Das Problem dabei: Alleine kann die Sprungbrett Werkstatt nicht so viele Plätze auslagern, dass sich eine weitere Werkstatt wirtschaftlich betreiben ließe.

Ein ganz ähnliches Problem hat die St. Gallus-Hilfe, die hinter dem Gesundheitszentrum in Markdorf Wohngruppen für Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Um den integrativen Ansatz des Projektes zu fördern, werden für die Bewohner Arbeitsplätze vor Ort gesucht. Denn bislang müssen sie täglich in die Werkstätten der Stiftung Liebenau gebracht werden. Weil sich eine eigene kleine Werkstatt auch für die St. Gallus-Hilfe nicht rechnen würde, entstand schließlich die Idee, gemeinsame Sache zu machen.

Geplant ist, dass Sprungbrett und St. Gallus-Hilfe jeweils 15 Arbeitsplätze auslagern und in einer neuen, gemeinsamen Werkstatt zusammenfassen. „Das wird spannend, denn eigentlich gilt es als schwierig, psychisch kranke und geistig behinderte Menschen zusammenzubringen. Aber ich denke, in diesem kleinen Rahmen wird das als Modell gut funktionieren“, sagt Horst Stelzel. Jörg Munk, Geschäftsführer der St. Gallus-Hilfe, sieht als Vorbild für die Werkstatt ein Arbeitsintegrationsprojekt in Wangen-Schauwies. Was im interkommunalen Gewerbegebiet von Wangen und Amtzell seit Jahren erfolgreich laufe, wolle man in ähnlicher Weise auch in Markdorf verwirklichen.

Neben sinnvollen und individuellen Tätigkeiten für Menschen mit Behinderung solle die sozialraumorientierte Integration im Vordergrund stehen. „In Markdorf sollen Menschen mit und ohne Behinderung eng zusammenarbeiten“, so Munk.

Umbau soll bald beginnen

Die Räumlichkeiten der Rohwedder AG am Schießstattweg sind nach Ansicht von Horst Stelzel aufgrund der zentralen Lage gut geeignet für die geplante Werkstatt. Das Gebäude steht leer, seit die Rohwedder AG im vergangenen Sommer die Sparte Bildbearbeitungstechnik nach Bermatingen verlegt hat. Gleich nebenan betreibt das Unternehmen aber weiterhin sein Ausbildungszentrum.

Der Mietvertrag zwischen Sprungbrett Werkstatt, St. Gallus-Hilfe und Rohwedder wird derzeit geprüft und ist deshalb noch nicht unterschrieben. Im Prinzip ist man sich aber einig. Sobald die Tinte unter den Unterschriften getrocknet ist, sollen die Umbauarbeiten beginnen.