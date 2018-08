Werkstatt in Flammen - Person mit der Drehleiter gerettet

Eine Autowerkstatt ist am frühen Morgen in der Oberen Gallusstraße in Markdorf ausgebrannt. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, musste eine Person mit Hilfe der Drehleiter retten.

Bei den Löscharbeiten war erhöhte Vorsicht geboten, da sich in der Werkstatt Gefahrenstoffe wie Benzin, Treibstoff und Gasflaschen befanden. Aus diesem Grund waren außer der kompletten Feuerwehr Markdorf auch Einsatzfahrzeuge aus Friedrichshafen, Immenstaad und Salem vor Ort.

Die Feuerwehr hatte den Brand des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses nach knapp einer Stunde unter Kontrolle. Alarmiert worden war die Feuerwehr Markdorf um 6.36 Uhr.