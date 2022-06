Werke namhafter Kunstler werden für guten Zweck versteigert

Gerade sind die ersten Spenden dem hörbar aufatmendem Leiter der Markdorfer Tafel, Günther Wieth, übergeben, da sind die Markdorfer Rotarier schon in der Startposition zur nächsten Spendenaktion. Mit der „Markdorfer Kunstauktion“ bereitet der RC Markdorf bereits die nächste Hilfsaktion vor, um weitere Erlöse für Sozialprojekte wie der Markdorfer Tafel zu erzielen. Eingebettet in das Markdorfer Stadtfest findet die Kunstauktion am Sonntag, 19. Juni, um16 Uhr im Foyer des Markdorfer Bischofsschlosses statt. Werke hochrangiger regionaler und internationaler Künstler stehen zum Ausruf. Von namhaften Sammlern, Erben und Künstlern gestiftet, finden sich edel gerahmte wertvolle Originale von Diether F. Domes, Harald Häuser, Bernhard Huber und des Niederländers Wetering de Rooy unter den 39 Ausrufnummern.

Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Werke besteht vor Ort im Markdorfer Schlossfoyer ab Mittwoch, 15.Juni, von 13 bis 16 Uhr und aktuell bereits im Internet https://markdorf.rotary.de unter Neues.