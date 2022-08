Weinwanderung mit Verkostung in Bermatingen

Meinrad Dilger führt anlässlich des 49. Bermatinger Weinfests am Samstag, 3. September, durch die Weinberge und gibt unterwegs vielfältige Erklärungen zu Geschichte und Weinanbau in Bermatingen. An zwei Stationen können die Wanderer und Wanderinnen die wunderbare Aussicht genießen, während sie von den Weingütern Markgraf von Baden und Mathias Dilger mit Kostproben und weiteren Informationen versorgt werden. Die Dauer der Wanderung ist auf rund dreieinhalb Stunden angesetzt. Die Teilnehmer werden gebeten, an eine Erfrischung für unterwegs, geeignetes Schuhwerk und Sonnenschutz zu denken. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Rathaus Bermatingen, der Unkostenbeitrag pro Person beträgt vier Euro. Die Wanderer erhalten im Anschluss freien Eintritt auf das Weinfestgelände, wo sie den Tag bei unterhaltsamer Musik ausklingen lassen können.

Eine Anmeldung für die Weinwanderung ist erforderlich, und zwar bis spätestens Freitag, 2. September, 11 Uhr, bei der Gemeinde Bermatingen unter www.bermatingen.de / Veranstaltungen Touristischer Arbeitskreis

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07544/9502-13.