Wein gestohlen: Polizei sucht Bus-Besitzer

Den Diebstahl von drei Flaschen Wein auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Markdorf zu beklagen hat der bislang unbekannte Besitzer eines roten Kleinbusses. Wie die Polizei im Rahmen von Ermittlungen in Erfahrung bringen konnte, soll ein 38-jähriger Mann am 4. oder 5. Januar die drei Weinflaschen aus dem unverschlossen Auto mitgenommen haben.

Der Geschädigte , der diesen Diebstahl bislang nicht bei der Polizei angezeigt hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf, Telefon 07544/96200, in Verbindung zu setzen.