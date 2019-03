Wegen Brandschutz: Wochenmarkt muss umziehen

Die Direktvermarkter auf dem Markdorfer Wochenmarkt, die bisher am Hexenplatz ihre Waren anbieten, erhoffen sich mehr Kunden, wenn sie am Marktplatz, wie bisher, gemeinsam stehen. „Der jetzige Platz am Hexenturm ist gut“, meint Andreas Nusser, der dort sein selbst angebautes Gemüse anbietet. Wenn der Umzug sein müsse, werde er das akzeptieren, es sei nur schade, das Parkplätze auf dem Marktplatz wegfallen.

Einen Plan, wie die Stände der Direktvermarkter auf dem Marktplatz platziert werden könnten, hat Gerhard Lippner erstellt der seit Jahren selbst produzierten Schafskäse am Hexenturm anbietet. Der jetzige Platz, sei zwar etwas abseits, aber im Laufe der Jahre hätten die Direktvermarkter sich viele Stammkunden erarbeitet. Nach seiner Meinung sollten die Stände der Marktbeschicker vom Hexenturm auf dem Marktplatz direkt an der Rasen- und Beetfläche in zwei Reihen ihren zukünftigen Platz finden. Mit einem Gang in der Mitte und möglichst direkt anschließend an die Marktstände in der Marktstraße. Es sollten möglichst viele Parkplätze erhalten bleiben, begründet Lippner seinen Plan. Für die Direktvermarkter sei der neue Platz wahrscheinlich besser, als der bisherige. (bw)