Weg vom Bebauungsplan, hin zur Quartiersbebauung

„Bauen – Wohnen – Stadtplanung“, das für Markdorf sehr aktuelle Thema stand im Mittelpunkt der Gesprächsrunde „I mein’ halt“ am Mittwoch. Moderator Ernst Arnegger hatte dazu zwei kompetente Gesprächspartner eingeladen, den Präsidenten der Architektenkammer Baden-Württemberg Markus Müller, Stadtplaner und Architekt aus Meckenbeuren, und Bürgermeister Georg Riedmann. Mehr als 60 Besucher waren ins Obertor gekommen, um eifrig mitzudiskutieren.

Mit drei Fragen eröffnete Ernst Arnegger die Diskussion, wo in Markdorf bezahlbarer Wohnraum entstehen soll. Ein dafür vorgesehenes Areal lasse sich, aufgrund des Naturschutzes, nicht umsetzen. Kann der Traum vom Einfamilien-häuschen in der Stadt noch verwirklicht werden, wie geht es weiter im Bereich des Rathaus-Areals? Es sei extrem schwierig eine langfristige Wohnungspolitik zu machen, entweder werde die Kommune von der Nachfrage überrollt, oder es gebe zu viele Wohnungen, stellte Markus Müller fest. So sei vor fünf Jahren noch über Flächenreduzierung diskutiert worden, inzwischen werde für die Bodenseeregion ein Bevölkerungswachstum für die nächsten 15 Jahre prognostiziert. Zuzug von Fachkräften für die Industrie bedeute auch Nachfrage nach Wohnungen. Hinzu komme die Demografie, die Menschen werden älter, bleiben in ihrer Wohnung, die inzwischen zu groß ist, da die Kinder ausgezogen sind, daraus folge, dass die Belegungsdichte immer geringer werde. Der Bau von Einfamilienhäusern sei schwierig aufgrund fehlender Flächen, hoher Grundstücks- und Baukosten. Das Bauen auf der „grünen Wiese“ bedeute Landschaftsverbrauch, zudem fehle die Infrastruktur. Deshalb gelte es, die Stadtmitte als Wohnraum wieder zu entdecken, es ziehe die Menschen wieder dorthin, erklärte Müller. Allerdings seien auch dort die Grundstücke teuer, es sei ein riesiger Spekulationsmarkt entstanden, deshalb gelte es das Vorkaufsrecht für Städte zu stärken. Kommunen könnten nur Stadtplanung betreiben, wenn sie Grundstücke besitzen. Es gelte einen kompakten, den Bedürfnissen der Bewohner, entsprechenden Wohnungsbau anzustreben. Die bedeute eine Stärkung der Innenstadt, ebenso wie mehr Nachfrage beim Einzelhandel.

563 Wohneinheiten gebaut

In Markdorf wurden in den vergangenen fünf Jahren 563 Wohneinheiten gebaut, berichtete Bürgermeister Georg Riedmann, davon rund 80 Prozent in Mehrfamilienhäusern ab 3 Wohnungen. In den nächsten fünf Jahren werden nochmals so viele benötigt, da eine weitere Steigerung der Einwohnerzahl prognostiziert werde. Zukünftig wolle sich die Stadt von den üblichen Bebauungsplänen verabschieden und stattdessen Quartiersbebauung entwickeln. Dabei gehe es darum das Zusammenleben der Bewohner zu fördern, im Bereich „Klosteröschle“ soll damit gestartet werden. Für die Zukunft werde für die Stadt die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats geplant, in dem Fachleute Empfehlungen zur Optimierung der Stadt erarbeiten.

In der anschließenden Diskussion wurde gefordert, dass die Stadt Planer einstellt, um einen städtebaulichen Rahmenplan zu erarbeiten. Es gelte die Lebensqualität in der Kernstadt zu stärken, dazu biete das Rathaus-Areal eine große Chance. Ebenso sollten dabei die interessierten Bürger beteiligt werden.