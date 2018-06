Wassernetz ist an seiner Leistungsgrenze

In Markdorf könnte das Trinkwasser knapp werden – zumindest in dem Bereich, der über den Hochbehälter Lichtenberg versorgt wird. Der Hochbehälter ist zu klein und die Kapazitäten des Pumpwerks Riedwiesen, das den Behälter versorgt, sind ausgeschöpft. Aus diesem Grund sollen der Hochbehälter und das Pumpwerk saniert und erweitert werden. Die Planungen sollen noch dieses Jahr aufgenommen werden. Das hat der Technische Ausschuss am Dienstagabend beschlossen.

Der Hochbehälter Lichtenberg fasst rund 1200 Kubikmeter Wasser. Zu Spitzenzeiten wird diese Menge innerhalb eines Tages verbraucht. Ideal ist das nicht, denn sie dienen dem Ausgleich von Förderung und Verbrauch, stabilisieren die Druckverhältnisse und sichern vorübergehend die Versorgung bei Störungen oder Wartungen an den Förderanlagen. Das bedeutet, dass ein Hochbehälter eigentlich auch als Puffer dienen sollte. „Deswegen reichen die Kapazitäten nicht mehr“, sagte Alexander Belard, der beim Stadtwerk am See für den Betrieb von Gas und Wasser zuständig ist.

Pumpen laufen zu lang

Hinzu komme, dass die Pumpen im Pumpwerk Riedwiesen, die unter anderem den Hochbehälter Lichtenberg versorgen, ebenfalls ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. In Spitzenzeiten laufen sie bis zu 21 Stunden am Tag. Das sei schlecht für die Pumpen, die zwischendurch auch mal stillstehen sollten, sagte Belard. Deswegen wird die Erhöhung der Förderleistung von 33 auf 47 Liter pro Sekunde geplant. Die Pumpen könnten so entlastet und der Hochbehälter schneller gefüllt werden.

Doch das sind nicht die einzigen Arbeiten, die an der Wasserversorgung in Markdorf vorgenommen werden müssen. 2018 steht noch eine Intensivreinigung des Brunnens in Stadel an. Dort hat sich Sand abgesetzt. Die starke Verkrustung muss mittels Hochdruck entfernt werden. Erst anschließend könne der Zustand der Pumpen bewertet werden, sagte Belard.

Leitungen werden stetig erneuert

Auch das Leitungsnetz muss laufend ausgebessert werden. Das Stadtwerk plant, etwa 1,8 Kilometer im Jahr zu erneuern. Wie Gerhard Gmeiner, Leiter Netzbetrieb Gas und Wasser, erläuterte, verzeichnet Markdorf im landesweiten Vergleich zwar einen unterdurchschnittlichen Verlust von Wasser. Dennoch gebe es Bereiche, in denen Leitungen erneuert werden müssen. Hilfreich sei dabei, dass in Markdorf Wasserrohrbrüche seit vielen Jahren dokumentiert werden. Aus diesen Daten werde ersichtlich, wenn es in bestimmten Netzabschnitten zu einer Häufung von Rohrbrüchen, etwa durch Korrosion, kommt.

In Planung ist außerdem, Ittendorf künftig mit Bodensee-Mischwasser zu versorgen. Dafür soll das Brunnenwasser aus Bermatingen, mit dem Ittendorf bisher versorgt wird, in einem Verhältnis von 50:50 gemischt werden. Dafür müssen zwei Leitungsabschnitte gebaut werden. Die Stadt Markdorf hat 2017 die technische Betriebsführung des Wasserrohrnetzes an das Stadtwerk übergeben. Seit diesem Jahr betreibt es auch die Brunnen, Pumpwerke und die sechs Hochbehälter der Stadt.