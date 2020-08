Waldkindergarten hat jetzt einen Bauwagen

Großartiger Erfolg für das Projekt Zukunft-Werkstatt-Gestalten (ZuWeGe) des Mehrgenerationenhauses (MGH) Markdorf. Der neue, gebrauchte Bauwagen für den Waldkindergarten wurde umfassend saniert, erstrahlt in neuer Farbenpracht, hat ein buntes Geländer am Eingangspodest und dies wird durch ein neues Vordach vor Regen geschützt. Das alles wurde durch Spenden und viel bürgerschaftlichen Engagement ermöglicht.

Derzeit werden im Kindergarten fünf Gruppen mit jeweils acht Kinder betreut, die Unter-Dreijährigen kommen einmal in der Woche. Seit 20 Jahren gibt es den Waldkindergarten, der aufgrund einer Eltern-Initiative entstanden ist. Der damals angeschaffte Bauwagen musste dringend ersetzt werden, ein gebrauchter Ersatz war schnell gefunden und konnte dank der Spenden der Rotarier, der Netze BW und Markdorfer Firmen erworben werden. Allerdings musste er umfassend saniert werden, das übernahm Marco Fandel im Rahmen seines bürgerschaftlichen Engagements im MGH. So baute er neue Fenster ein, innen gab es eine neue Dämmung.

Im Rahmen des ZuWeGe-Projekts erhielt der Wagen im vergangenen Sommer einen neuen, bunten Außenanstrich. Diese Aufgabe erledigten mit großer Begeisterung acht Jugendliche unter der Leitung von Barbara Kensy-Schneider, die ehrenamtlich im MGH engagiert ist. Bei der diesjährigen Auflage des ZuWeGe-Projekts gestalteten Jugendliche unter ihrer Leitung das Holzgeländer. Holzbretter wurden gesägt, bemalt und anschließend montiert, dabei lernten sie den Umgang mit Werkzeugen und Geräten, konnten sich künstlerisch betätigen. Betreut wurden sie dabei von Ronya Reimold, die eine Ausbildung als Erzieherin im MGH macht, ferner von Daniel Kurz und Marco Fandel.

Der elfjährige Moritz verwandelte ein graues Holzbrett in eine rote Eule, ein weiteres in einen großen, langen Turm. Elisa verwandelte ein Brett in den Bodensee, das zweite wurde mit Blumen dekoriert.

Die diesjährige Spende der Netze BW wurde für das neue Vordach verwandt. Als regionaler Energie-Versorger unterstütze die Netze BW solche beispielhaften Projekte im Bereich Natur und Umwelt, erklärte Kommunalberater Rico Goede. Der Bauwagen sei ein exemplarisches Beispiel für viele gelungene Projekte im MGH, die durch Spenden und bürgerschaftliche Engagement erst möglich wurden, so das Fazit von Renate Holt, der Leiterin des MGH.