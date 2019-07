Wagner-Stiftung unterstützt Hilfsorganisationen mit 110 000 Euro

Die Josef-Wagner-Stiftung mit Sitz in Friedrichshafen hat im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 110 000 Euro in Not geratene Personen und Familien im Bodenseekreis unterstützt. Diese Zahl gab der Vorsitzende der Stiftung, Hubert Riek, bei einem Treffen der Sozialleistungsträger in Markdorf bekannt.

Mit dieser Zusammenkunft sollen die Leistungen und Hilfen der verschiedenen Organisationen der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, erklärte Riek. Ferner soll mehr Aufmerksamkeit für die vielen Notfälle, auch in der direkten Nachbarschaft erreicht werden. Es bestehe eine große Notwendigkeit für die Arbeit der Organisationen, dies stelle er immer wieder fest, wenn er die Schilderungen der einzelnen Notlagen lese. „Für uns sind sie Engel der in Not geratenen Menschen und Familien hier im Bodenseekreis“, so Riek mit Blick auf die Helfer in der Not.

Bisher haben die verschiedenen Leistungsträger wie Caritas, Diakonie, Pauline 13 und Familienforum Markdorf bei der Stiftung in besonderen Fällen um finanzielle Hilfe gebeten. Erstmalig 2019 haben die Träger der Sozialleistung ein Jahresbudget bekommen, damit können sie kurzfristig und ganz unbürokratisch helfen. Bei der Vergabe der finanziellen Hilfe haben sie die, von der Stiftung vorgegebenen, Kriterien der Bedürftigkeit zu beachten. Zudem haben sie am Jahresende einen Bericht über die Hilfen zu erstellen.

Das Treffen soll für die Vertreter der Sozialleistungsträger auch eine Plattform zum Austausch über gemeinsame Themen und Probleme sein. Ebenso eine Möglichkeit über individuelle Erlebnisse, Erfahrungen und Nöte zu berichten. Ein Vertreter der Caritas berichtete, das es immer wieder Probleme mit den Job-Centern gebe, die die Leistungen kürzen, wenn die Klienten eine Hilfe von der Stiftung bekommen. Laut Rechtsprechung sei die Hilfe der Stiftung eine zweckgebundene Unterstützung und deshalb dürfe die Leistung nicht gekürzt werden, erläuterte Heike Faistlinger-Schleier von der Stiftung. Hierzu gelte es, die Rechtsprechung genau zu beobachten. Wie Menschen in herausfordernden Lebenssituationen unterstützt, wie ihr Berufsleben verbessert werden kann, darüber berichtete Sebastian Rösch von der Arkade-Pauline 13.

Auch Stipendien vergeben

Die Josef-Wagner-Stiftung vergibt ebenfalls Stipendien an begabte Studenten im naturwissenschaftlichen Bereich und unterstützt Diplomanden und Praktikanten. Dafür wurden im vergangenen Jahr 126 000 Euro aufgewendet. Zudem gab es noch einmalige Zuwendungen an einen Waldkindergarten und zwei Schulen. Ferner werden mit Förderbeiträgen gemeinnützige Vereine und Institutionen im Bereich der Jugendentwicklung und Ausbildung unterstützt.