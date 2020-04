Vor Asylunterkunft mit Messer und Bierflasche verletzt

Vor der Asylbewerberunterkunft in der Markdorfer Rudolf-Diesel-Straße ist ein 37-jähriger Asylbewerber am Samstagnachmittag von einem 30-jährigen ehemaligen Bewohner der dortigen Unterkunft während eines Streits mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten, der bei dem Angriff nur oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen erlitt, zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete als Beifahrer in einem weißen Auto vom Tatort. Der Hintergrund des Streits ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Samstagabend musste die Polizei erneut zu der Unterkunft ausrücken. Zwei Männer gerieten in Streit, in dessen Verlauf die Männer mit Bierflaschen aufeinander einschlugen. Hierbei wurden die Beteiligten nicht unerheblich verletzt, heißt es im Polizeibericht. Außerdem entwendete der 24-Jährige noch das Mobiltelefon des 29-Jährigen, ehe er die Unterkunft verließ. Im Rahmen der Fahndung wurde der 24-jährige Tatverdächtige noch in der Nähe angetroffen und das bei ihm aufgefundene entwendete Mobiltelefon sichergestellt. Beide Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.