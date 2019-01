Von schwindelfreien Organisten und dem Tagesordnungspunkt „Frühstück“

Endlich ist er da, der diesjährige Ochsenbachkurier, die Narrenzeitung der Historischen Narrenzunft Markdorf. Wieder mal eine bunte Sammlung von lustigen Sprüchen, Bildern und Begebenheiten aus der Zunft und aus dem Städtle. Direkt neben der Druckmaschine übergab Rainer Zanker, vom gleichnamigen Druckhaus, den Narren und dem Redaktionsteam die 63. Auflage. Am Samstag wandern die Narren durch die Stadt, von Haustür zur Haustür und verkaufen den Ochsenbachkurier. In den folgenden Tagen kann er in den bekannten Verkaufsstellen erworben werden.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), auch die Markdorfer Narren haben eine Menge Probleme mit dem Bürokratiemonster aus Brüssel. Doch sie fanden dazu eine närrische Lösung. Bei dem auf dem Titelblatt posierenden Hänseler und dem Kaujohle wurden kurzerhand die Masken gepixelt, so einfach geht’s, jetzt sind sie anonym.

Auch für Druckereibesitzer Rainer Zanker war die DSGVO ein heißes Thema in den vergangenen Monaten, da er auch als Hänseler aktiv ist, hat er für die Narren eine DSGVO-Brille entwickelt. Dieses dunkle Ding mit Sehschlitzen können sie nun tragen, wenn sie bei Umzügen unerkannt bleiben wollen.

Die 2000 Exemplare mit jeweils 60 Seiten wurden auf einem Fünf-Farbdrucker in rund vier Stunden gedruckt. Es folgten noch etwa sechs Stunden für Falzen, Zusammentragen, Heften und Schneiden. Doch bis es so weit ist, muss das Redaktionsteam unter Leitung von Annika Rößler fleißig sein, schon in der Fasnet wir mit dem Sammeln von lustigen Geschichten, Sprüchen und Bildern für den nächsten Ochsenbachkurier begonnen. Im Herbst wird mit Werbung bei den Anzeigenkunden gestartet und zum Jahresende kann dann Conny Jelitte mit dem Layout und Satz in der Druckerei beginnen und die lustigen Geschichten zusammenstellen.

Reisen bildet und so konnten die Umzugsteilnehmer vom Vize-Zunftmeister lernen, dass sie mit dem Ziel Schweiz, an einem Narrentreffen außerhalb Europas teilnehmen. Doch einer der Narren kannte sich in Geografie aus. „Du meinst wohl außerhalb der EU?“ Vom kleinen Hunger befallen, war wohl der Bürgermeister, als er nach langen Diskussionen und vier geheimen Wahlgängen in der Versammlung der Guggenbichler in Ittendorf, die Tagesordnung um den Punkt zehn „Frühstück“ ergänzte. Sportlich fit und schwindelfrei ist der neue Organist in der St. Nikolaus Pfarrei. Als der Schlüssel für die Orgelempore fehlte und der Beginn des Gottesdienstes nahte, erklomm er kurzerhand die Empore mittels einer Leiter von der Baustelle der Mittleren Kaplanei. Recht sportlich war auch eine Sängerin des Kirchenchors, da man sie in der Alten Kaplanei eingeschlossen hatte, entfernte sie aus der Eingangstür ganz geschickt Scheibe und Eisengitter und schlüpfte durch die Öffnung in die närrische Freiheit. Eine Fülle solcherlei Geschichten findet sich im Ochsenbachkurier 2019.