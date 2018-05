In der Musikschule Markdorf wird zur Zeit noch intensiver geprobt als sonst. Denn am Freitag, 1. Juni, feiert das Musical anlässlich des Markdorfer Stadtfests „Der Zauberer von Oss“ Premiere. Weitere Aufführungen sind am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni. Beginn ist jeweils um 17 Uhr in der Stadthalle.

Für die Musikschule, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, ist es schon das 15. Musical, das sie im Rahmen des Stadtfests aufführt. Während in den Vorjahren vor allem moderne Stücke gezeigt wurden, handelt es sich bei „Der Zauberer von Oss“ um einen Musical-Klassiker, der auf einem Kinderbuch aus dem Jahr 1900 basiert. „Das wollten wir schon immer mal machen“, sagt Margit Koch-Schmidt, die als Chorleiterin und Gesangspädagogin für die musikalische Leitung zuständig ist. Für die Inszenierung in der Stadthalle ist das Drehbuch des US-amerikanischen Klassikers allerdings leicht verändert worden. So spielt die Geschichte in Markdorf, am Gehrenberg und am Bodensee.

Dorothee muss sich behaupten

Dorothee, die Hauptfigur, wird von einem Hurrikan samt ihres Hauses von Markdorf ins Schlaraffenland getragen. Als das Haus dort „landet“, stürzt es auf eine böse Hexe und tötet sie. Die Bewohner des Schlaraffenlands freuen sich darüber zwar, doch die Schwester der Hexe ist voller Gram über ihren Tod und macht Dorothee das Leben schwer. Dorothee will zurück nach Markdorf, doch den Weg kann ihr nur der große Zauberer von Oss zeigen. Also macht sie sich auf, um den Zauberer zu treffen. Auf ihrer Reise lernt sie in einer Vogelscheuche, einem Blechmann und einem Löwen neue Freunde kennen, doch sie muss sich auch gegen die Schwester der Hexe behaupten. Und am Ende hängt alles davon ab, wie der launische und jähzornige Zauberer auf Dorothee reagiert.

„Das Stück ist von absolut hoher pädagogischer Qualität“, sagt Margit Koch-Schmidt. Denn seine Botschaft sei es nicht nur, tolerant gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen zu sein, sondern auch an sich selbst zu glauben. „Wenn wir in unsere eigene Kraft vertrauen, werden wir Schwierigkeiten meistern“, sagt sie. Nur mit Selbstvertrauen könne man über sich hinauswachsen. Das Stück sei witzig, dramatisch und spannend zugleich.

Seit Februar proben die 33 Mitwirkenden jeden Samstag und Sonntag. „Dadurch ist eine ganz tolle Gemeinschaft entstanden“, sagt Margit Koch-Schmidt. „Die Probenstimmung ist trotz des hohen Aufwands wunderbar.“