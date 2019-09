Von der Trauer zur Walzerseligkeit

So ein Orchester, das nicht nur die Bühne, sondern auch noch einen beträchtlichen Teil davor beansprucht, hat die Stadthalle Markdorf wohl noch kaum erlebt. Mit 85 Aktiven ist die Junge Philharmonie Oberschwaben (JPO) mit ihrem Gründer und Leiter Alban Beikircher am Sonntag nach Markdorf gekommen und hat die zahlreichen Zuhörer mit ihrem anspruchsvollen Kontrastprogramm mitgerissen.

Dabei hätte es fast eines Plans B bedurft, denn der Gitarrist Bernd Hess, für den die Passeggiata für E-Gitarre und Orchester von Alexander Krampe, eine Auftragskomposition für die JPO, geschrieben war, hatte kurzfristig abgesagt. Dank glücklicher Umstände erfuhr der Gitarrist Emanuel Abanto aus Pfullendorf, der an der Pop-Akademie Mannheim studiert, davon, bot sich an und studierte nach Absprache mit dem Komponisten innerhalb von zwei Wochen den Solopart ein. Er schaffte das mit solcher Bravour, dass er nicht nur den Dirigenten und die Musiker überzeugte, sondern ebenso die Zuhörer begeisterte. Ein Wagnis war es laut Peter Brodmann vom Förderverein des Orchesters ohnedies gewesen, E-Gitarre und klassisches Orchester zu kombinieren, ein Wagnis, das dank der Erfahrung des Komponisten und dem hohen Niveau des Jugendorchesters voll aufgegangen ist. Ein langes melodisches Solo trat im ersten Satz aus dem spannenden Miteinander hervor. Ein gesanglicher Ausflug nach Paris war der zweite Satz, während der Schlusssatz in mitreißendem Rhythmus und pulsierender Vitalität immer neue Klangkaskaden brachte.

Die JPO ist ein philharmonisches Projektorchester, mit dem Alban Beikircher seit 2008 jeweils an drei Probenwochenenden ein Programm erarbeitet, das die jungen Musiker an große sinfonische Werke heranführt. Der Jüngste ist 13, die Altersgrenze liegt bei 22 Jahren. 20 Neue seien diesmal dabei. Die Musiker kommen aus ganz Oberschwaben, aus dem Raum Markdorf waren es nach Brodmanns Angaben sieben. Viele Musikerkinder seien dabei, viele Jugend-musiziert-Preisträger, auch Studenten, aber es dürften keine Musikstudenten sein.

Von einer tiefen künstlerischen Krise erzählt Ernest Chaussons Sinfonie in B-Dur op. 20, die am Anfang stand. Schwermütig beginnt der Kopfsatz in den tiefen Streichern und dem tiefen Blech, ehe die Stimmung sich aufhellt, Lebenskraft erwacht und immer neue Soli hervortreten. Die Schwermut kehrt im hochemotionalen zweiten Satz zurück, eingebettet sind schöne Erinnerungen, geradezu manisch ist der Schlusssatz – 40 Minuten grandiose Musik, begeisternd gespielt von den jungen Künstlern. Nicht vorstellen muss man die Konzertwalzer „Geschichten aus dem Wienerwald“ und den „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß – Walzerseligkeit mit Wiener Charme und Esprit vom zarten Violinspiel zum warmen Cellosolo oder luftigem Flötenspiel. Hier durfte sich das Orchester von einer neuen Seite zeigen, die es ebenso gut bewältigte. Hinreißend war auch die Zugabe „Eljen a Mádjár“, Johann Strauß‘ Hommage an Ungarn.