Volksdampf spielt in Ittendorf

Das oberschwäbische Trio Volksdampf sorgt im Rahmen des Bockbierfestes des Musikvereins Ittendorf am Freitag, 13. März, im Bürgerhaus Ittendorf für einen unterhaltsamen Kabarettabend. Beginn ist um 20 Uhr. Kabarettabend mit „Volksdampf“ in Ittendorf

Mit ungebrochener Freude an schrägem Humor sendet Volksdampf im vierten Jahrzehnt seines Bestehens „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt“ an alle, die auch ohne Blödeldödelcomedy auskommen, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Das Programm widmet sich den ganz großen Themen des Lebens: Ist die philosophische Grundfrage „Haben oder Sein“ eindeutig zu beantworten? Ist eine Stunde Lebenszeit für die Frisörin gleich viel wert wie für den Makler? Und was, wenn das Leben ganz aufhört? Mit dabei ist eine seit langem differenziert aufgemotzte 70-Liter-Mülltonne, die als Bass, Schlagzeug, sowie zur Erzeugung sonstiger überraschender Geräusche dient.