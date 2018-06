Vodafone-Shop eröffnet in der Hauptstraße

Nach rund zwei Monaten Umbau und etwa 100 000 Euro Aufwand hat die Markdorfer Innenstadt seit gestern einen Vodafone-Shop in der Hauptstraße 25. Geschäftsführer Murat Kartal kennt sich im Telefon-Wesen aus -er hat bereits fünf Vodafone-Shops. „Ich habe hier eröffnet, weil ich glaube, dass Markdorf das her gibt. Es wächst, das sieht man auch an den anderen Geschäften“, sagt Murat Kartal. Als Vertretung des Bürgermeisters kam Martina Herder, Geschäftsführerin des Vereins Markdorf Marketing. (reb)