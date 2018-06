Vier Standorte für Blitzer werden geprüft

Dass die neue Tempo-30-Regelung auf der B33 aus der Lärmaktionsplanung auch überwacht wird, war bereits in einem frühen Zeitpunkt der Diskussion ein Wunsch der Stadt. „Wir als Straßenverkehrsbehörde stehen dem grundsätzlich positiv gegenüber“, sagt Robert Schwarz, Sprecher des Landkreises.

Vier Standorte für sogenannte stationäre Messplätze werden in Markdorf gewünscht, zwei in der Ortsdurchfahrt und je eine in Hepbach und Leimbach. Nach Möglichkeit in beide Fahrtrichtungen schwenkbar. In den Ortsteilen sind zwar 50 km/h erlaubt. „Oft genug rasen hier Autofahrer aber mit 100 Sachen durch“, so Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann.

Das Landratsamt sucht nun nach entsprechenden Standorten für die Messstationen. Ordnungsamtsleiter Bernhard Brugger wird dafür Vorschläge machen. Ganz so einfach ist das nicht, sagt Riedmann. Die rechtlichen Bedingungen für das Anbringen von Blitzgeräten seien kompliziert, nur wenige Standorte eignen sich überhaupt dafür. Was wo tatsächlich realisiert wird, sei in Zuständigkeit der Kreisbehörde. Auch sonst sei das ein schwieriges Thema: „In diesem Zusammenhang werden wir immer wieder mit dem Vorwurf der Abzocke konfrontiert“, stellt der Bürgermeister fest. Dass eine Überwachung wichtig und notwendig ist, erlebt er aber täglich selbst im Straßenverkehr. Jüngstes Beispiel: Mittwochmorgen ist er am Ortsausgang Richtung Bermatingen, wo Tempo 30 gilt, von einem Autofahrer überholt worden.

Wann die Blitzgeräte installiert werden und ob überhaupt, dazu kann der Sprecher des Landratsamtes keine genauen Aussagen machen. Das ist auch eine finanzielle Frage. Ein stationärer Messplatz ohne Einschub – also ein sogenannter Starenkasten, der ohne entsprechendes Innenleben gar nicht „scharf“ ist – kostet rund 39000 Euro. Ein Einschub, der bei Überschreitungen auslöst, liegt bei rund 47000 Euro. Investitionen dieser Größenordnung müssen natürlich im Kreishaushalt abgebildet werden. „Hinzu kommt, dass andere Gemeinden ebenfalls Wünsche angemeldet haben“, sagt Robert Schwarz. Alle Wünsche könnten nicht erfüllt werden, schon gar nicht alle auf einmal. Sobald die konkreten Wunschstandorte in Markdorf vorliegen und geprüft sind, werde entschieden, wie all diese Wünsche priorisiert und sinnvoll weiterbearbeitet werden können.

Der Blitzer in Ittendorf ist seit Ende April wieder aktiviert und macht bei Überschreitungen des 30 Stundenkilometer-Limits auch fleißig Bilder. Nach Einführung der neuen Regelung Mitte März hatte die Kreisbehörde den Autofahrern eine „Kulanzzeit“ gewährt, in der nicht überwacht wurde.

Feuertaufe bei Messeverkehr

Ihre Feuertaufe hat die Neuregelung mit Tempo 30 in der Markdorfer Ortsdurchfahrt am vergangenen Wochenende mit den Großereignissen Tuning World in Friedrichshafen und Dixie-Fest im eigenen Städtle erfahren. Überlegungen, die 30er-Regelung während solch verkehrsstarken Zeiten aufzuhebeln, gibt es nicht, sagt Robert Schwarz.

„Die Lärmaktionsplanung soll die örtliche Bevölkerung ja gerade vor der verkehrsbedingten Lärmbelastung schützen.“ Es wäre irrsinnig, dies gerade dann auzuhebeln.

Möglichkeiten für eine zweite Ausweichstrecke an besucherreichen Messetagen, die Markdorf entlasten könnte, gebe es nicht. Robert Schwarz: „Eine solche Ausweichroute zweiten Grades würde von den Autofahrern nicht akzeptiert werden.“

Zumal sie den Verkehr in Bereiche verlagern würde, die dafür noch weniger ausgelegt seien als die bestehenden Hauptschlagadern.