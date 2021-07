Vielfalt und Regionalität beim „Musiksommer in Markdorf“

Das kulturelle Leben in der Bodenseeregion nimmt langsam Fahrt auf und wird im Sommer 2021 bunt – auch wenn Corona immer noch die Regie und die Rahmenbedingungen vorgibt. So klappt jetzt es mit dem „Musiksommer in Markdorf“ nach der Verschiebung des ursprünglich geplanten Termins im Mai jetzt auch. Er wartet im Rahmen des „Kultursommers am Bodensee“ vom 29. bis zum 31. Juli an vier Tagen mit abwechslungsreichem Programm rund um den Marktplatz auf.

Die ganz großen Namen fehlen in diesem Jahr – ganz bewusst. „Wir setzen auf Vielfalt und Regionalität. Kulturelle Talente und namhafte Künstler gibt’s zum Glück auch im Bodenseeraum“, sagt Veranstalter Jens Neumann als Geschäftsführer des Kulturteams Markdorf. Ins gleiche Horn bläst auch Bürgermeister Georg Riedmann. Man sei dankbar, endlich wieder ein wenig Normalität ins Kulturleben zurückbringen zu können, sagt er. Nicht zuletzt könne man den regionalen Kulturschaffenden endlich wieder Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten eröffnen, wie Landrat Lothar Wölfle in seinem Grußwort betont.

Was alle Kulturfreunde besonders freuen wird: Die Veranstaltungen des Musiksommers in Markdorf sind für alle Besucher kostenlos. Tickets können online gebucht werden. Vom klassischen Konzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie über einen fetzigen Jazzabend und kultigen Auftritten von Bands vom See bis zu einem abwechslungsreichen Familien-Sonntag mit ökumenischem Gottesdienst, der Stadtkapelle Markdorf und vielerlei Unterhaltung ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Kultursommers am Bodensee 2021, an dem der Bodenseekreis gemeinsam mit den Städten Friedrichshafen, Markdorf und Meersburg teilnimmt, ist insgesamt vom 28. Juli bis zum 15. August terminiert. Gefördert wird er von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“.

Glückliche Gesichter bei allen Beteiligten: Dankbar ist man von Seiten der Stadt Markdorf vor allem auch Jens Neumann. Zusammen mit der Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie hatte er im Vorfeld die Initiative ergriffen und war so auf die Zuschussmöglichkeit durch die Kulturstiftung des Bundes aufmerksam geworden. Und was die Wetteraussichten für die Open-Air-Veranstaltungen in Markdorf angeht – hier herrscht große Zuversicht. „Die Statistik spricht für uns“, ist sich Jens Neumann sicher.

Am Donnerstag, 29. Juli wird um 20 Uhr zur Shakespeare-Gala der Südwestdeutschen Philharmonie aus Konstanz unter dem Motto „To be or not to be – Sein oder nicht sein“ eingeladen. Aufgeführt werden Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Leonard Bernstein, Sergej Prokofjew und anderen. Am Freitag, 30.Juli, treten beim Jazz-Abend um 19 Uhr zunächst die „Florian Loebermann All Stars“ auf, gefolgt um 20.30 Uhr vom „Bossa Projekt“ mit Michael T. Otto und Freunden und brasilianischen Klängen.

Am Samstag, 31. Juli, spielen „Bands vom See“ auf – um 19 Uhr die Indie-Band „Pause“ aus Markdorf und um 20.30 Uhr Jürgen Waidele & Friends aus Konstanz. Der Familientag am Sonntag, 1. August, beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst, gefolgt von Blasmusik mit der Stadtkapelle Markdorf um 11. 30 Uhr. Ab 13.30 Uhr bieten Sänger Tommy Haug, Fußball Freestyler Patrick Bäurer und Jonglierprofi Moritz Rosner abwechslungsreiche Unterhaltung.

Alle Veranstaltungen finden bei jedem Wetter auf der Marktplatz Markdorf statt – bei freiem Eintritt. Coronabedingt sind maximal 500 Zuschauer möglich. Tickets und weitere Informationen erhalten unter www.markdorf.de , www.gehrenberg-bodensee.de oder in der Touristinfo Markdorf. Es wird gebeten, Nachverfolgungsformulare ebenso bereits bei Buchung online auszufüllen.