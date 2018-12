Viele Hürden für geplantes Familienhotel

So soll das Hotel aussehen:

Im geplanten Familienhotel am Platz der ehemaligen Suchtklinik auf dem Höchsten sind 60 Appartements vorgesehen, in denen jeweils Platz für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist. In Planung ist auch ein großzügiger Badebereich mit vier Pools innen und außen und einer großen Wasserrutsche sowie ein Wellnessbereich mit Sauna und Massage, von dem die Gäste einen freien Blick über den See in die Alpen haben. Außerdem sollen große Indoor-Spielbereiche mit Kletterpark, Tischtennis, Kicker, Strecken für Kettcar und Bobbycar entstehen. „Das soll aber nicht nur ein Actionpark werden, sondern es soll auch Platz geben für Naturpädagogik“, sagt Höchsten-Wirt Hans-Peter Kleemann. Dazu gehören ein Gewächshaus mit Kräuter- und Bastelbereich, ein Obstgarten mit Beerensträuchern, außerdem gibt es Tiere wie Schafe, Ziegen und Hühner, aber auch Esel, mit denen die Hotelgäste wandern können. Außerdem ist ein Matschbereich geplant, in dem sich die Kinder Austoben können. Darüber hinaus soll das Restaurant des bestehenden Berggasthofs vergrößert werden. Das Hotel, das Hans-Peter Kleemann auf dem Höchsten bereits betreibt, hat 36 Einzel- und Doppelzimmer und bietet Platz für bis zu 80 Gäste.